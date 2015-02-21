به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با تاکید بر اینکه سیاست اقتصادی و رفاهی دولت تدبیر و امید حرکت جامعه در جهت تولید محوری است، گفت: یکی از سیاست ها و رویکردهای محوری دولت یازدهم، توجه به قشر محروم جامعه و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و رفع مشکلات آنان است.

وزیر کار افزود: جامعه ای خوشبخت است که روح کار در آن تجلی پیدا کند، زیرا ثروت کشور کار و تلاش است و باید زمینه ارتقای این ثروت را در کشور به خوبی فراهم کنیم. جامعه ای که نیروی کار را به عنوان عنصر اصلی قلمداد نکرده و به این قشر کم توجهی کند، خوشبخت نخواهد شد.

ربیعی بیان داشت: جامعه ای که کارکردن و کارگری در آن ارزش نباشد، مستقل نیست و هیچگاه رنگ خوشبختی را به خود نخواهد دید. وی با بیان اینکه مبنای کار دولت تدبیر و امید بر بازخوانی اصول اولیه انقلاب استوار شده بیان داشت: اصول اولیه انقلاب حرکت به سمت تولید است، جامعه ای که بر پایه استخراج و فروش نفت استوار باشد نیز جامعه خوشبختی نیست.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی برای ما جامعه تولید محور و ارزشمند بودن کار را به ارمغان آورده و در قانون اساسی که برگرفته از تفکرات و آرمان های والای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی است، بر تفکر تولید محور در جامعه تاکید شده است.

وزیر کار با اشاره به اینکه در این قانون روح کار و تلاش و جامعه ای که محوریت آن کار و کارگر است موج می زند گفت: امام راحل هیچگاه محرومان را فراموش نمی کرد و همواره بر این نکته تاکید داشتند که مسئولان باید برای رفع محرومیت و مشکلات اقشار محروم و کم درآمد جامعه تلاش کنند.

ربیعی گفت: مجموعه مدیران و مسئولان دولت تدبیر و امید باخدای خود عهد بسته اند که ضمن وفاداری به آرمان های والای امام راحل، رفتار و عملکردشان منطبق با روح انقلاب اسلامی باشد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم حفظ عزت و استقلال کشور را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و ما در وزارت تعاون، کار و رفاه نیز تلاش می کنیم تا روح آزادی که انقلاب به ما داده را در تشکل ها، کانون ها و مشارکت های اجتماعی حفظ کنیم.

وزیر کار تأکید کرد: هیچگاه امام راحل و مقام معظم رهبری نمی پسندند که تابلویی از رشد و توسعه در جامعه ترسیم شود که در آن عده ای له شده و فرو افتاده باشند. ربیعی با اشاره به اینکه دولت تدبیر وامید در اولین گام حرکتی عظیمی را برای توسعه خدمات در بخش درمان آغاز کرد تا مشکلات بیماران را کاهش دهد افزود: بیش از ۳۹ میلیون نفر در مراکز درمانی وزارت تعاون تحت پوشش قرار دارند و امروز همه ایرانیان از دفترچه بیمه درمانی برخوردار هستند.

ربیعی خاطرنشان کرد: در همین ارتباط و به منظور اجرای برنامه های رفاهی، طرح واگذاری مسکن به محرومان و کارگران بازنشسته کشور نیز تا پایان سال جاری رونمایی و آغاز می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی امروز سازمانی است که به اخلاقیات و رسالت اجتماعی خود عمل می کند و تلاش دارد تا با برنامه کارشناسی، حفاظت از سرمایه های مردم، جلوگیری از حیف و میل بیت المال و حفظ پاکدستی، شرایط برای رشد اقتصادی کشور را فراهم و با افزایش میزان تولید در زمینه ایجاد اشتغال نیز گامی اساسی بردارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به جامعه کارگری کشور نیز گفت: ۲۴۰ مجموعه ورزشی کارگری در کشور وجود دارد که توسعه این مراکز با هدف ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه از سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.