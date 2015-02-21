  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

با دیدار شب گذشته دو مقام در بغداد؛

شایعه قطعی روابط مالکی و العبادی تکذیب شد

شایعه قطعی روابط مالکی و العبادی تکذیب شد

نخست وزیر عراق و معاون رئیس جمهوری این کشور دردیدار با یکدیگر درباره اوضاع سیاسی و امنیتی عراق بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، یک منبع آگاه در حزب الدعوه الاسلامیه تاکید کرد حیدرالعبادی نخست وزیر و نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق همچنان با یکدیگر در ارتباط هستند و روابط آنها قطع نیست.این منبع افزود مالکی روز گذشته در منزلش، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق را به حضور پذیرفت و روابط سیاسی و امنیتی را با وی بررسی کرد.

به گفته این منبع، دیدار حیدرالعبادی با نوری المالکی شب گذشته در منزل معاون رئیس جمهور عراق انجام شد.

وی خاطر نشان کرد مالکی بر ضرورت حمایت از دولت حیدرالعبادی برای موفقیت آن تاکید کرد.

برخی رسانه ها مدعی قطع شدن روابط حیدرالعبادی و نوری المالکی پس از بروز مشکلاتی میان مالکی و برخی طرفهای حزب الدعوه و ائتلاف ملی و طرفهای سیاسی دیگر شده بودند.

 

 

کد مطلب 2502217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه