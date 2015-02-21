شایعه قطعی روابط مالکی و العبادی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، یک منبع آگاه در حزب الدعوه الاسلامیه تاکید کرد حیدرالعبادی نخست وزیر و نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق همچنان با یکدیگر در ارتباط هستند و روابط آنها قطع نیست.این منبع افزود مالکی روز گذشته در منزلش، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق را به حضور پذیرفت و روابط سیاسی و امنیتی را با وی بررسی کرد.

به گفته این منبع، دیدار حیدرالعبادی با نوری المالکی شب گذشته در منزل معاون رئیس جمهور عراق انجام شد.

وی خاطر نشان کرد مالکی بر ضرورت حمایت از دولت حیدرالعبادی برای موفقیت آن تاکید کرد.

برخی رسانه ها مدعی قطع شدن روابط حیدرالعبادی و نوری المالکی پس از بروز مشکلاتی میان مالکی و برخی طرفهای حزب الدعوه و ائتلاف ملی و طرفهای سیاسی دیگر شده بودند.