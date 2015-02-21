۱۴۰ هزار پرستار برای ۱۲۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی در مراسم روز پرستار که روز شنبه در سالن همایش های امام علی(ع) دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: در حال حاضر بیش از ۱۷۰ دانشکده پرستاری با بیش از ۲۰۰ برنامه پرستاری داریم.

وی با اعلام اینکه در سال ۸۳ که سالی ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ فارغ التحصیل پرستاری می شدند، ۴۰ هزار پرستار بیکار داشتیم، اظهارداشت: اما حالا با کمبود پرستار مواجه ایم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری از جذب بهیار و کمک بهیار بر اساس نیاز و توان بیمارستان ها خبر داد و گفت: بیمارستان ها می توانند از نیروهای بهیاری یک ساله و کمک بهیاری استفاده کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در مورد نظام پرداخت پرستاران نیز گفت： کارانه های پرستاری را به روز رسانی کردیم البته در برخی نقاط کشور با نواقصی همراه است. در حال حاضر پرداخت ها به صورت علی الحساب با ضریب ۱.۷ است که این پرداخت تا استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ادامه دارد.

وی در مورد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، افزود： بخشنامه این موضوع در ۲۶ دی ماه ابلاغ شد که مسیر خوبی را برای ایجاد و اجرای عدالت در پرداخت ها باز خواهد کردکه اجرای آن نیز نرم افزاری بوده و نیروی انسانی دخالت کمی در آن دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت به بخشنامه های مرخصی زایمان بانوان، استفاده از خرید خدمات پرستاری به صورت شرکتی و استفاده از توان دانشجویان در بالین، گفت:‌ در این خصوص دانشجویان از ترم ۶ به بعد با قیمت ساعتی ۵۰۰۰ تومان در سطح کارشناسی و ساعتی ۷۰۰۰ تومان در سطح کارشناسی ارشد و دکترا مشغول بکار می شوند.