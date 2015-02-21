پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه معارف اسلامی طی اطلاعيه ای اعلام کرد: پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۹۴ دانشگاه معارف اسلامی آغاز شد.

شرايط متقاضیان:

الف) عمومی

التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی.

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

نداشتن سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مراجع ذی‌صلاح همچون اداره نظام وظیفه.

داشتن حداکثر ۳۳ سال سن (متولدین بعد از ۱ فروردین ۱۳۶۳)

تبصره: مدت زمان خدمت سربازی انجام شده به سقف سنی برادران افزوده می‌شود؛ (معافیت، محاسبه نمی گردد)

توانایی جسمی و روحی لازم جهت تحصیل در دانشگاه، متناسب با رشته انتخابی.

عدم استخدام در هیچ یک از ارگانها و یا سازمان‌های دولتی.

دارا بودن شرایط عمومی مدرسی معارف اسلامی با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها (احراز این شرط پس از برگزاری آزمون خواهد بود.)

ب) اختصاصی

قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی

ـ برادران

الف) داشتن مدرک سطح دو حوزوی و اتمام پایه ده کتبی (مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران)

تبصره : پس از قبولی، برای ارائه مدرک کتبی پایه ده کتبی، یک ترم فرصت داده می شود.

ـ خواهران

داشتن مدرک سطح ۲ حوزوی (مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران)

قابل ذکر است که داوطلبان تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ برای ارائه اصل مدرک سطح دو حوزوی فرصت دارند.

داوطلبان می توانند جهت ثبت نام و اطلاع کامل از پذیرش به سایت دانشگاه معارف اسلامی مراجعه نمایند.