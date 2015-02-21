بیت الله رضایی مدیر عامل باشگاه سایپا شد/شوک در نارنجی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، از اواسط هفته گذشته بود که زمزمه هایی مبنی بر کنار رفتن خلیل سبحانی مدیرعامل فعلی و آمدن مدیری جدید شنیده شد و این در حالی است که خیلی ها با توجه به عملکرد خوب سبحانی در اداره این باشگاه و نتایج خوب تیم فوتبال در فصل جاری این تغییرات را به دور از ذهن و کمی عجیب تفسیر می کنند.

ولی عصر امروز خبری عجیب از سوی باشگاه سایپا اعلام شد که بیت الله رضایی به عنوان مدیر عامل باشگاه سایپا انتخاب شد.

این تغییرات در شرایطی رخ داد که در هفته های گذشته شاهد تغییرات زیادی در هیئت مدیره باشگاه سایپای البرز بودیم.

مراسم تودیع و معارفه امروز در محل شرکت سایپا انجام شد و از قرار معلوم خلیل سبحانی در این مراسم حضورذ نداشته است.

بیت الله رضایی گیوی پیش از این، مشاور فرهنگی فدراسیون وزنه برداری بوده است.