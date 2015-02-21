نگاه ویژه ای به بودجه سال آینده ورزش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم، دکتر علی لاریجانی در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان قم و باشگاه جانبازان و معلولان ایثار ماهان تندیس قم اظهار داشت: جانبازان اراده خود را در میادین ورزشی به خوبی نشان داده اند و اگر با دقت به این موضوع بنگریم، این کار از سوی این قشر فداکار ما ، کاری عظیم است.



وی افزود: جانبازان همان طور که در جنگ تحمیلی، قدرت و توانمندی های خود را به رخ دشمن کشیدند در میادین ورزشی نیز این توانمندی و اقتدار را نشان دادند و این امر قابل تقدیر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیت های ورزشی جانبازان و معلولان جای تقدیر و سرمایه گذاری دارد و اعتقاد من این است که قهرمانان ورزشی سرمایه ملی هستند و باید نسبت به آن ها مساعدت و کمک کرد.



دکتر لاریجانی بیان کرد: مسائل مربوط به توسعه ورزش همگانی باید پیگیری شود و توجه به بخش همگانی ورزش امری لازم و اجتناب ناپذیر است که به سلامت جسمی و روانی آحاد مردم، بهبود وضعیت اجتماعی کشور و ایجاد ساز و کار برای تاثیرگذاری در فرهنگ عمومی می انجامد.



وی عنوان کرد: سرمایه گذاری در امر ورزش در مجلس و دولت مورد توجه است و در بودجه سال آینده نیز به حوزه ورزش و جوانان نگاه ویژه ای شده و از وزرات ورزش و جوانان می خواهم که به ورزش قم نگاه ویژه ای داشته باشد و از استاندار قم نیز تشکر می کنم که تاکنون به ورزش مساعدت داشته اند و امیدوارم این مساعدت بیشتر شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تامین منابع بودجه ای جدید در ورزش باید راهکار آیین نامه ای مشخص شود لذا اداره کل ورزش و جوانان قم می تواند پیشنهادات خود را بر اساس آیین نامه های مربوط اعلام کند تا در مجلس مطرح شود.