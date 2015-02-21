حملات موشکی و توپخانه ای ارتش سوریه به مواضع تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع سوری اعلام کردند: نظامیان سوری که در منطقه حردتنین در حومه حلب محاصره شده بودند با سلامت به منطقه باشکوی بازگشتند.

این منابع افزودند: ارتش سوریه با موشکهای هدایت شونده ادوات وابسته به گروههای مسلح را در اطراف دیرالزیتون و با توپخانه در تل مصیبین در حومه شمالی حلب هدف قرار دادند که منجر به انهدام و هلاکت شماری از تروریستها شد.

به گفته این منابع، ارتش سوریه تانکهای وابسته به گروههای مسلح را با موشک در نزدیکی دیر الزیتون در حومه شمالی حلب هدف قرار داد.

واحد توپخانه ارتش سوریه به گلوله باران مواضع گروههای مسلح در رتیان در حومه شمالی حلب پرداخت.

خبر دیگر اینکه ارتش سوریه در اطراف منطقه کرم الجبل در حلب با گروههای مسلح درگیر شد.ارتش سوریه همچنین در جبهه خان طومان در حومه جنوبی حلب با گروههای تروریستی درگیر شد.

این درحالی است که نیروهای حمایت مردمی با گروهک داعش در حومه غربی راس العین در حومه الحسکه درگیر شدند.

در منطقه حویجه صکر در دیرالزور، ارتش سوریه مراکز تجمع گروههای تروریستی را هدف قرار داد.