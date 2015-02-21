اولویت بودجه ۹۴ تبریز اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محدث ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال ۹۳ پروژه های عمرانی خوبی در سطح شهر تبریز اجرایی شد که اغلب آن ها قبل از زمانبندی مورد نظر به اتمام رسید که باید در این زمینه از شهرداری قدردانی کرد.

وی در خصوص بودجه ۹۳ نیز گفت: تحقق بودجه سال ۹۳ تا پایان سال جاری به مرز ۱۰۰ درصد خواهد رسید که با کارشناسی های لازم در پی ایجاد زمینه های مورد نظر برای کارشناسی دقیق بودجه ۹۴ هستیم.

محدث در ادامه با اشاره به تلاش شهرداری برای کمک به بخش های دولتی در تمامی زمینه ها گفت: بودجه دولتی در زمینه های مختلف همچون فرهنگ، ورزش و بهداشتی کافی نیست و این امر ضرورت کمک شهرداری ها به دولت را نمایان می سازد.

وی افزود: شورای شهر و شهرداری تبریز تلاش بالایی نسبت به حل معضل ترافیکی شهر دارند که تعریف پروژه های عمرانی مناسب در این خصوص می تواند موثر باشد.

عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: از سوی دیگر بخش حمل و نقل نیز از جمله حوزه های مورد توجه شورا است که در بودجه ۹۴ در مجموع ۴۸۰ میلیارد برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و پروژه قطار شهری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ضرورت تلاش برای رفع معضل حاشیه نشینی گفت: اثرات مثبت تحقق بودجه سال ۹۳ در ساخت واحدهای آپاتمانی واقع در شهرک ارم کاملا مشهود است.

محدث همچنین با اشاره ای به بودجه ۹۴ گفت: تغییرات ایجاد شده در بودجه سال ۹۴ افزایش جرایم ساخت و سازهای غیر مجاز برای مقابله با هر گونه ساخت و سازهای غیر اصولی است.