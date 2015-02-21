به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام خبر حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در ژنو به منظور دیدار با وزیر انرژی آمریکا و همزمان با اعلام ورود وزیر امور خارجه کشورمان به ژنو، حضور حسین فریدون نیز به همراه ظریف و صالحی تأیید شد.

بر اساس این گزارش سفر فریدون به ژنو به منظور مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول این دور از مذاکرات هسته ای در ژنو عنوان شده است .

مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در سطح معاونان در ژنو از روز گذشته آغاز شده است و معاونان وزیر امور خارجه و کارشناسان 7 ساعت و نیم مذاکرات دو جانبه داشتند.

حسین فریدون، محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی امروز همزمان وارد ژنو شدند.

قرار است صالحی ساعت 16:30 با وزیر انرژی آمریکا و با حضور معاونان وزیر امور خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی مذاکره داشته باشد.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان فردا قرار است گفتگوهای دو جانبه با جان کری ، وزیر امور خارجه آمریکا داشته باشد که به احتمال زیاد این گفتگو ها با حضور فریدون خواهد بود.

ایران و کشورهای 1+5 در مذاکرات وین و در پی دومین تمدید توافق ژنو اعلام کردند که در مدت 4 ماه و تا 24 مارس به توافق اولیه ای که با عنوان تفاهم سیاسی از آن یاد می شود خواهند رسید و در دو ماه آینده بر روی جزئیات نگارش این توافق تمرکز خواهند کرد.

سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته در پی پایان اولین روز مذاکرات ایران و آمریکا اعلام کرد :به دنبال نوآوری و تحولات در نحوه و شکل مذاکرات هستیم تا به کارها در مذاکرات سرعت دهد .

به نظر می رسد حضور دستیار ویژه رئیس جمهور در مذاکرات و رئیس سازمان انرژی اتمی در راستای نوآوری های جدید در این مسیر باشد.

قرار است روز یکشنبه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 نیز در ژنو در سطح معاونان برگزار شود.