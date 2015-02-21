به گزارش خبرنگار مهر، دونسکوی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفت: همه کشورهای جهان امروزه توجه خاصی به مسائل زیست‌محیطی دارند زیرا که همه کشور‌ها و شهروندان در این مسئله تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: توجه به مسائل زیست محیطی ضامن رشد اقتصادی است بنابراین به کارگیری فناوری سبز در اقتصاد ضروری است. روسیه به عنوان کشوری که صاحب منابع طبیعی زیاد است در زمینه اقتصاد سبز مسئولیت‌های بسیاری را احساس می‌کند و این امر را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد.

وزیر محیط زیست روسیه گفت: با پشتیبانی رئیس جمهور روسیه توانسته‌ایم که در زمینه قانونگذاری محیط زیست اصلاحات و تجدیدنظرهای بسیاری را انجام دهیم و ۱۰ قانون جدید و ۵۰ مصوبه مختلف را در این زمینه تصویب کنیم.

دونسکوی ادامه داد: سال گذشته در روسیه دو قانون بسیار مهم مربوط به بکارگیری فناوری‌های سازگار با محیط زیست و بهسازی گردش و بازیافت پسماند تصویب شد که راه جدیدی را برای ما در زمینه محیط زیست باز کرد. با عنایت به این قوانین زنجیره جدیدی برای دفع پسماند صنعتی و خانگی در کشور ما ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه حل مسئله زیست محیطی نیازمند اراده سیاسی کشور‌ها است گفت: رشد محیط زیست بدون توجه دولت به این مقوله ممکن نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست فرصت مناسبی برای نمایش ابتکارات و نوآوری‌های زیست‌محیطی است تا کشورهای مختلف از آن استفاده کنند.