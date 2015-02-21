سهم۴۸۰۰میلیاردی حمل ونقل/بهبودمحیط شهری رویکردبودجه شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری شنبه در گفتگو با خبرنگاران سهم قطار شهری و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی از این مقدار را به ترتیب چهار هزار و ۲۰۰ و ۶۰۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: این بودجه به منظور کاهش آلودگی هوا و تسهیل در ترافیک موجود در شهر در نظر گرفته شده و علاوه بر آن یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نیز با هدف بهبود آسفالت، زیرسازی، جدول گذاری معابر و خیابان ها در بودجه سال آینده شهرداری در نظر گرفته شده است.

وی از ساخت ورزشگاه پنج هزار نفری الغدیر و نیز فرهنگسراها و سالن های ورزشی را از اولویت های بودجه سال آینده شهرداری در بخش ورزش نام برد و افزود: توجه به سلامت شهروندی و فضای سبز، افزایش خانه های سلامت را از دیگر اولویت های بودجه سال ۹۴ دانست که کاهش عوارض پروانه ساختمان و افزایش جرایم ساخت و ساز های غیر مجاز به عنوان بخشی از برنامه های پنج ساله شهرداری نیز در این بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

در تبریز با کمبود ماشین آلات مدرن خدمات شهری روبرو هستیم

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز نیز از تجهیز ناوگان خدمات شهری تبریز به ماشین آلات مدرن با استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: به نظر می رسد در کلانشهر تبریز از نظر ماشین آلات مدرن خدمات شهری کمبود داریم و دیگر زمان نمک پاشی به صورت دستی گذشته است و از شهرداری تبریز انتظار می رود در خصوص خرید و تجهیز ناوگان خدمات شهری به ماشین الات مدرن اقدام کند.

سعید حاجی زاده با اشاره به پیش بینی اعتبارات مناسبی برای رفع این مسئله در بودجه سال آینده شهرداری تبریز ادامه داد: با وجود شروع بارش سنگین برف در سطح شهر تبریز از روز گذشته، در نتیجه تلاش نیروهای خدمات شهری رفت آمد در شهر به سهولت انجام می گیرد و امیدواریم با تجهیز اکیپ های خدمات شهری به ماشین آلات و تجهیزات مدرن، این بخش با آمادگی کاملتری در مواقع بارش برف و باران در خدمت شهروندان تبریزی باشد.

وی با ابراز خرسندی از این بارش ها به جهت حل بخشی از مشکل کمبود آب برای آبیاری فضای سبز شهر تبریز تصریح کرد: سال گذشته کمبود آب و خشکسالی موجب بروز برخی مشکلات و کاستی ها در آبیاری فضای سبز شهری شده بود که خوشبختانه بارش های اخیر امیدواری ها نسبت به حل این مشکل در سال آینده را افزایش داده است.

حاجی زاده در پایان بهبود محیط شهری را یکی از اولویت های اساسی شورا و شهرداری تبریز در سال ۹۳ دانست و اظهار داشت: این موضوع در بودجه سال ۹۴ شهر تبریز نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و پیشنهاد اعتبار برای تجهیز ناوگان خدمات شهری، توسعه زیبایی های محیط شهری و تمهیدات برای مواقع بحرانی نیز بر همین اساس صورت گرفته است.