اعلام برنامه دور مقدماتی والیبال مردان زیر 23 آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر 23 سال آسیا از 22 تا 30 اردیبهشت ماه سال آینده در کشور میانمار پیگیری خواهد شد که پنج روز نخست این رقابتها در مرحله دور مقدماتی برگزار می‌شود.

تیم والیبال زیر 23 سال ایران در نخستین روز این رقابتها استراحت دارد و در چهار روز دیگر دور مقدماتی به ترتیب با تیم‌های هند، قطر، مالزی و فیلیپین مسابقه خواهد داشت. در این رقابتها 19 تیم برای کسب دو سهمیه جهانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد که گروه‌بندی و برنامه دور مقدماتی آن به قرار زیر است:

گروه یک: میانمار، تایلند، افغانستان،مالدیو و عربستان

گروه دو: ایران، قطر، فیلیپین، مالزی و هند

گروه سه: چین، چین تایپه، ویتنام، ترکمنستان و استرالیا

گروه چهار: کره جنوبی، ژاپن، اندونزی و قزاقستان

برنامه دور مقدماتی:

22 اردیبهشت ماه سال 94

* میانمار - مالدیو

* تایلند - عربستان سعودی

* قطر - مالزی

* فیلیپین - هند

* چین - ترکمنستان

* ویتنام - چین تایپه

* کره جنوبی - قزاقستان

23 اردیبهشت ماه

* افغانستان - عربستان سعودی

* میانمار - تایلند

* ایران - هند

* قطر - فیلیپین

* استرالیا - چین تایپه

* چین - ویتنام

* ژاپن - اندونزی



24 اردیبهشت ماه:

مالدیو – تایلند

افغانستان – میانمار

مالزی – فیلیپین

ایران – قطر

ترکمنستان – ویتنام

استرالیا – چین

قزاقستان – ژاپن

کره جنوبی – اندونزی

25 اردیبهشت ماه:

عربستان سعودی – میانمار

مالدیو – افغانستان

هند – قطر

مالزی – ایران

چین تایپه – چین

ترکمنستان – استرالیا

اندونزی – قزاقستان



26 اردیبهشت ماه:

تایلند – افغانستان

عربستان سعودی – مالدیو

فیلیپین – ایران

هند – مالزی

ویتنام – استرالیا

چین تایپه – ترکمنستان

ژاپن – کره جنوبی