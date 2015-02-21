نتیجه پذیرش دکترای دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام شد، پذیرفته شدگان می بایست در تاریخ های ۷ تا ۹ بهمن ۱۳۹۳ در ساعات اداری به همراه مدارک ذیل جهت ثبت­ نام و انتخاب واحد به آدرس: قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه ۴، دانشگاه معارف اسلامی، بخش آموزش دکتری (مهربخش) مراجعه کنند.

بدیهی است عدم ارائه مدارک، در تاریخ مقرر، به منزله انصراف از شرکت در دوره تلقی گردیده و فرد دیگری جایگزین خواهد شد، لازم به ذکر است ثبت نام در این مرحله به صورت مشروط بوده و ثبت نام نهایی منوط به اعلام نظر گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و احراز سایر شرایط می‌باشد.

پذیرفته شدگان باید یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان ضمانت به همراه مدارک خود ارائه کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت /maaref.ac.ir مراجعه کنند.