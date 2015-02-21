وکلای قزوین یک هفته مشاوره رایگان ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کلانتری ظهر شنبه به مناسبت هفته وکیل مدافع در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اشاره به کیفیت ارائه خدمات در این کانون به موکلین اظهارداشت: نوع برخورد با تخلفات احتمالی که در کانون وکلا روی می دهد به نسبت برخورد با تخلفاتی که در سایر اصناف روی می دهد بسیار شدیدتر و سنگین تر است، چرا که اعتقاد ما این است که برخورد خلاف قانون وکلا با موکلین باید هر چه سریع تر و قاطع تر از طریق مراجع پیگیری شود با این حال درصد تخلف در این صنف بسیار پایین است.

وی ادامه داد: تنها ۱۳ مورد از شکایاتی که از وکلای استان طرح شده بود منجر به صدور کیفر خواست شده است حال آنکه مجموع این شکایات ۱۳۹ مورد بود که ۶۳ مورد از آنها غیرموجه بود.

رئیس کانون وکلای رسمی دادگستری قزوین در مورد فرارسیدن هفته وکیل گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته وکیل، وکلای قزوینی یک هفته مشاوره رایگان حقوقی به شهروندان ارائه می دهند بر همین اساس شهروندان می توانند در مراکز دستگاه هایی چون: فرمانداری قزوین و هلال احمر و نیز دو مسجد امام خمینی(ره) و ولیعصر(عج) شهر قزوین از این خدمات مشاوره ای برخوردار شوند.

این مسئول ادامه داد: زمان ارائه مشاوره حقوقی توسط وکیلان در مراکز اداری تا پایان وقت اداری و در مساجد نیز پس از اقامه نماز مغرب و عشا است.

کلانتری افزود: همچنین به جز مشاوره رایگان طی مدت هفته وکیل برنامه‌ های متنوع و متعددی طرح ریزی شده است که غالب این برنامه‌ ها در راستای تعامل بیش تر جامعه حقوقی و شهروندان و افزایش سطح آگاهی مردم از مسائل حقوقی اجرایی و طرح ریزی شده است.

رئیس کانون وکلای رسمی دادگستری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از کمک به افرادی خبر داد که در دعاوی حقوقی توان پرداخت حق الوکاله را ندارند.

وی بیان کرد: کانون وکلا برای این افراد وکیل معاضدتی (وکیل یاری دهنده) برمی گزیند تا همه افراد جامعه بتوانند از حقوق خود در دعاوی دفاع کنند.

کلانتری یادآورشد: بر همین اساس از سال ۹۰ تا پایان آذر مجموع پرونده‌های معاضدتی کانون وکلای دادگستری استان قزوین ۳۷۱ فقره بوده است.

این مسئول در مورد تعداد اعضای این کانون در استان قزوین نیز گفت: کانون وکلای استان قزوین از مجموع ۵۷۰ عضو در رده های مختلف حقوقی تشکیل شده است که این اعضا شامل ۴۵۹ وکیل پایه یک و ۱۱۱ نفر کارآموز است همچنین از میان وکیلان پایه یک کانون ۳۰۳ نفر مرد و ۱۵۶ نفر زن هستند و در میان کارآموزان نیز ۶۱ مرد و ۵۰ زن حضور دارند.