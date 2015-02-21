گرمای هوای اصفهان گل شبو را یکماه زودتر روانه بازار کرد

جعفر دلال باشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گل شبو هر ساله یک هفته مانده به عید نوروز روانه بازار می شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ شاخه گل شبو به بازار عرضه شد که به دلیل کمبود تولید با قیمت گزاف به دست مصرف کننده رسید، ادامه داد: امسال نزدیک به ۲ میلیون شاخه گل شبو در اصفهان به بازار عرضه می شود و هیچ کمبودی در بازار نداریم.

رئیس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان با اعلام اینکه قیمت هر کوزه گل شبو با ۶ تا ۷ شاخه که نادر است، ۵ هزار تومان عرضه می شود ،اضافه کرد: قیمت شبو به نسبت شاخه و اینکه هر شاخه کم پَر یا با پَرهای بسیار باشد، به فروش می رسد.

وی با اعلام اینکه وجود واسطه گران و دلالان زیاد در این میان سبب گران فروشی در گل شبو می شود ،اظهار داشت: هر ساله شهرداری به دلیل بستن قرارداد با دلالان و خرید گل شبو به صورت عمده، بازار را تسخیر میکند و سبب می شود که خریدار به جای مراجعه به تولید کننده از واسطه هایی گل بخرند که هیچ هویتی در این صنف ندارند.

دلال باشی با توصیه به اینکه مردم باید گل شبو را مستقیم از خود تولید کننده بخرند تا ضمن صرف هزینه کمتر، پول مستقیم در جیب تولید کننده و باغدار برود، تصریح داشت: لازم است که دست دلالان و واسطه ها در بازار گل شبو کاسته شود.

وی گفت: گرمای شدید هوای اصفهان سبب شد که امسال گل شبو یکماه زودتر روانه بازار شود.