برپایی نمایشگاهی از شعر مصور در یک گالری

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها نمایشگاهی از آثار بهزاد بزرگی که تلفیقی از نگارگری و خوشنویسی است در گالری پنجره برپاست. نمایشگاهی که سعی دارد با یادآوری ازرش های نقاشی ایرانی تجربه ای جدید را در این زمینه به نمایش بگذارد.

بزرگی که عنوان این نمایشگاه را «نوستالژی» انتخاب کرده است در این نمایشگاه ۴۸ اثر را روی دیوار برده است.

وی در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه که روز گذشته برپا شد، گفت: از دیدگاه من نگارگری شعر مصور است. در حقیقت تمام اجرای نقاشی ایرانی فلسفه عرفانی دارد.

این هنرمند انگیزه اش از تمرکز روی نقاشی ایرانی و برپایی این نمایشگاه را چنین عنوان می کند: نقاشی ایرانی کم کم دارد از ذهن مردم پاک می شود و انگار مردم ترجیح می دهند اینگونه نقاشی ها را در موزه ها ببینند. این فرم خط های مکتب رضا عباسی، تذهیب های دوره سلجوقی و آناتومی های مکتب اصفهان در موزه ها زیاد است و مردم هم به دیدن آنها راغب هستند اما شاید وسعشان نمی رسد این آثار را داشته باشند.

وی ادامه داد: بعد از اینکه یک کتاب مجموعه چاپ سنگی به دستم رسید از دیدنش خیلی ذوق کردم. گرچه خود کتاب ارزشمند نبود اما دیدم می توانم این فضا را با فضایی که خودم دوست دارم تلفیق کنم و در عین یک نوآوری امکان جدیدی برای آشنایی مخاطب با این هنر دوباره ایجاد کنم و در دسترسشان بگذارم. خیلی ها هم می گویند چرا قیمت آثار را پایین گذاشتم. به هر حال اینگونه کارها به دلیل زمان بر بودن و سختی که دارد معمولا قیمت بالایی دارد. من کاری در موزه هنرهای معاصر دارم که این روزها در جشنواره تجسمی فجر به نمایش در آمده است و یک گل و مرغ است که ۴۰ میلیون نقطه دارد. اما من ترجیح می دهم کارهایم بتواند به خانه های مردم برود و برای همین به این قیمت ها راضی هستم.

بزرگی علاقه جوانان به این هنر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به گمانم با ورود جوان ها به این عرصه می توانیم فضاهای جدید را تجربه کنیم.

وی که در بلاروس و فیلیپین هم نمایشگاهی از آثارش برگزار شده و با فروش خوبی رو به رو شده، درباره استقبال خارج از ایران از هنر ایرانی نیز عنوان کرد: خارج از ایران هم هنر ایرانی را خوب می شناسند و هم از آن به خوبی استقبال می کنند و حتی موزه ها این کارها را خریداری می کنند. به گمانم در ایران هنوز باید در زمینه هنرهای سنتی کار ویژه تری انجام دهیم.

بهزاد بزرگی متولد ۱۳۵۱ و دارای فوق لیسانس نقاشی است. او مدرس نقاشی ایرانی و عضو افتخاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی و دارای مدرک درجه ۲ هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بزرگی نفر برتر گل و مرغ ایران در دوسالانه نگارگری در سال ۹۰ بوده و تا کنون بیش از ۱۵ نمایشگاه داخلی و ۱۰ نمایشگاه خارجی برگزار کرده است.

این نمایشگاه تا ۶ اسفندماه در گالری پنجره دایر است و علاقمندان می‌توانند ساعت ۱۶ تا ۲۰ هر روز از این نمایشگاه واقع در ظفر، خیابان فرید افشار، انتهای کوچه بابک شرقی، بن بست بابک، پلاک ۲۹، طبقه دوم دیدن کنند.