بنادر مسافری بندرعباس تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان، "محمد محسنی" ضمن اعلام این خبر گفت: به دلیل وزش باد شدید و مواج بودن دریا، تردد شناورها بین بنادر مسافری شهید حقانی بندرعباس، شهید ذاکری قشم و بندرگاه هرمز در راستای افزایش ایمنی سفرهای دریایی، تا اطلاع بعدی انجام نمی شود.

وی افزود: براساس اعلام مرکز پیش بینی هواشناسی هرمزگان، در حال حاضر سرعت باد در برخی از مناطق خلیج فارس (از جمله جزیره ابوموسی ) به بیش از ۵۸ کیلومتر بر ساعت می رسد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر خاطرنشان کرد: میدان دید افقی در خلیج فارس به کمتر از ۱۰۰۰ متر کاهش یافته است و ارتفاع موج نیز در برخی از مناطق به دو متر خواهد رسید.

لازم به ذکر است، بر اثر فعالیت سامانه بارشی طی روزهای شنبه و یکشنبه(۲ و۳ اسفند)، افزایش سرعت باد، گرد و غبار، کاهش میدان دید افقی و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

طبق پیش بینی هواشناسی هرمزگان، وزش باد در مناطق دریایی، سواحل و جزایر این استان تا روز دوشنبه (۴ اسفند) ادامه دارد.



