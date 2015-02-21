خبرگزاری ایرنا نوشت: «رضا قدیمی» مدیرعامل ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران در حاشیه مراسم زنده گیری و واکسیناسیون سگ های کوهستان درکه تهران افزود: طرح کنترل سگ ها بی صاحب در منطقه از یک سال پیش شروع شده است.

وی به فاز نخست واکسیناسیون سگ های کوستان اشاره کرد و گفت: سگ ها پس از واکسینه شدن با قلاده زرد رنگ مجهز به جی پی اس قابل ردیابی شده اند تا در فاصله زمانی متفاوت تحت درمان قرار گیرند.

قدیمی قلاده زرد رنگ را علامت سلامت سگ ها عنوان کرد و افزود: درراستای حمایت از حیوانات این طرح اجرا شده و در طول یک سال گذشته حتی یک قلاده سگ ولگرد کشته نشده است.

وی با اشاره به اینکه برای اولین سازمان های مردم نهاد و شهرداری در جهت حمایت از حیوانات اهلی از جمله سگ ها در کنار یکدیگر قرار گرفتند گفت: هم افزایی بین این دو مجموعه نوید بخش آینده روشن در راستای حمایت از حقوق حیوانات است.

قدیمی با اشاره به اینکه در طول این مدت زنده گیری و رها سازی سگ ها در طبیعت پیگیری و اجرایی شده افزود: در راستای رعایت حقوق حیوانات همکاری مشترکی از سوی شرکت سازماندهی مشاغل با انجمن دیده بان حیوانات شهر آغاز شده است.

به گفته ی وی واکسیناسیون سگ های کوهستان پس از سال ها اولین اقدام مشترک بین شهرداری تهران و انجمن های مردم نهاد در حمایت از حیوانات اهلی است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران با اشاره به اینکه فاز بعدی عملیات واکسیناسیون سگ ها در دربند انجام خواهد شد افزود: این اقدام در سایر دره ها و کوهستان ها دنبال می شود تا ضمن رعایت حقوق حیوانات با قلاده ای که به هریک از سگ ها بسته می شود آنها را به راحتی شناسایی و در صورت لزوم مداوا و درمان کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما حق محدود کردن زندگی سگ ها را نداریم افزود: این اقدام مشترک بین شهرداری تهران با سازمان های مردم نهاد در راستای کمک به حیوانات و فرهنگ سازی برای حمایت از حیوانات صورت گرفته است.

قدیمی با اشاره به اینکه تامین به موقع غذای سگ ها مانع از هجوم آنها به داخل شهر خواهد شد گفت: روش هایی برای جلوگیری از ورود این سگ ها به شهر و کنترل ازدیاد جمعیت شان غیر از تلف کردن به کارگرفته می شود.

وی افزود: البته تعدادی از سگ های بی صاحب پس از واکسینه شدن برای نگهبانی در اختیار برخی سازمان ها و نهادها قرار می گیرند زیرا 20 درصد از این سگ ها جزو سگ های نژاد دار محسوب می شوند.

بنابه اظهار قدیمی طرح زنده گیری سه هزار سگ از ابتدای سال جاری با 11 گروه دنبال شده و سرشماری دقیق تعداد سگ ها در آینده صورت می گیرد.

وی با اشاره به همکاری 20 سازمان مردم نهاد در حمایت از حقوق حیوانات با شهرداری تهران گفت: این انجمن ها به برای همکاری با شهرداری تهران اعلام آمادگی کرده اند.

«علی جلالی» دبیر انجمن دیده بان حیوانات شهر نیز گفت: ما نباید تنها از شهرداری خدمات دریافت کنیم بلکه باید برای بهیود امور در شهر به این مجموعه نیز کمک کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تعامل دو جانبه بین انجمن های مردم نهاد با شهرداری تهران گفت: ما 13 گروه از دامپزشکان خود را برای واکسیناسیون سگ ها در اختیار شهرداری تهران قرار دادیم.

جلالی با اشاره به اینکه بیماری مشترک چندانی بین انسان و سگ وجود ندارد افزود: واکسیناسیون امروز نیز در خصوص برخی بیماری های مشترک بین انسان و سگ از جمله هاری صورت گرفت.

اجرای طرح مشترک واکسیناسیون و درمان رایگان سگ های محدوده کوهستان عصر روز گذشته با همکاری معاونت خدمات شهری، شرکت سازماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران و انجمن های مردم نهاد با حضور اصحاب رسانه در درکه برگزار شد.