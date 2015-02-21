مشارکت 4 کشور در ساخت زیر دریایی 39 میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ژورنال فری پرس گزارش داد که استرالیا از فرانسه، آلمان و ژاپن خواسته است در پروژه 39 میلیارد دلاری ساخت ناوگان جدید متشکل از 9 زیر دریایی شرکت کنند.

خبرگزاری کیودو همچنین مبارزه با تروریسم و امضای توافقنامه ارتقای تجهیزات نظامی همچون زیردریایی های بدون سرنشین برای عملیات شناسایی و هشدار را محور مذاکرات جدید وزرای دفاع و خارجه ژاپن و فرانسه در نشست روز 13 مارس (22 اسفند) در توکیو توصیف کرد.

این نشست درحالی برگزار می شود که ماه گذشته در جریان حملات تروریستی در شهر پاریس 17 نفر کشته شدند و داعش دو ژاپنی را گروگان گرفت و سپس آنها را اعدام کرد.