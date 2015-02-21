  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

مشارکت 4 کشور در ساخت زیر دریایی 39 میلیارد دلاری

مشارکت 4 کشور در ساخت زیر دریایی 39 میلیارد دلاری

رسانه ها از تصمیم استرالیا برای ساخت زیر دریایی با آلمان، فرانسه و ژاپن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژورنال فری پرس گزارش داد که استرالیا از فرانسه، آلمان و ژاپن خواسته است در پروژه 39 میلیارد دلاری ساخت ناوگان جدید متشکل از 9 زیر دریایی شرکت کنند.

خبرگزاری کیودو همچنین مبارزه با تروریسم و امضای توافقنامه ارتقای تجهیزات نظامی همچون زیردریایی های بدون سرنشین برای عملیات شناسایی و هشدار را محور مذاکرات جدید وزرای دفاع و خارجه ژاپن و فرانسه در نشست روز 13 مارس (22 اسفند) در توکیو توصیف کرد.

این نشست درحالی برگزار می شود که ماه گذشته در جریان حملات تروریستی در شهر پاریس 17 نفر کشته شدند و داعش دو ژاپنی را گروگان گرفت و سپس آنها را اعدام کرد.

کد مطلب 2502239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها