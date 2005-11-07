ميزباني مسابقات آسيايي فوتبال نوجوانان و جوانان به كرج واگذارشد

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج پس از برگزاري مسابقات آسيايي فوتبال نونهالان كه مردادماه سال جاري به ميزباني كرج برگزارشد، فدراسيون فوتبال كشورمان برآن شد تا بار ديگر ميزباني ادامه اين مسابقات را دررده سني نوجوانان وجوانان كه درماه جاري برگزار مي شود به كرج بسپارد.

به همين منظور درجلسه اي با حضور دبيركل فدراسيون فوتبال كشور ومسئولان هيات فوتبال كرج كه درمحل فدراسيون برگزارشد، ميزباني مسابقات آسيايي فوتبال نوجوانان وجوانان به كرج واگذارشد.

گفتني است: اولين دوره مسابقات آسيايي فوتبال نونهالان درمردادماه سال جاري به ميزباني كرج برگزارشد و دومين دوره اين مسابقات در رده سني نوجوانان وجوانان از روز 22 ماه آبان ماه در ورزشگاه انقلاب كرج آغازمي شود.

در اولين روز اين مسابقات در رده سني نوجوانان درساعت 15و30 دقيقه تيم ايران به مصاف تيم تركمنستان مي رود ودر دوم آذر ماه نيز در رده سني جوانان درساعت 14و30 دقيقه درهمان ورزشگاه تيم ايران درمقابل تيم بنگلادش قرارخواهد گرفت.