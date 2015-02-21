اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر گیلان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی، رئیس ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان، در احکام جداگانه ای حجت شعبان‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی را به عنوان جانشین رئیس و رضا علیزاده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به عنوان دبیر ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان منصوب کرد.

همچنین با احکام نجفی، رييس دانشگاه علوم پزشكی، خدمات بهداشتی درمانی، رييس كل دادگستری، مديركل صدا و سيما، مديرعامل جمعيت هلال احمر، مديركل راه و شهرسازی، مديركل تعزيرات حكومتی، رييس پليس راهنمايي و رانندگی، مديركل آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه قدس استان، سرپرست شهرداری رشت، مسئول ستاد اقامه نماز استان، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديرعامل منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی و مديركل حفاظت محيط زيست به عضویت این ستاد درآمدند.

استاندار گیلان در این احکام تأکید کرده است : امید است ضمن تعامل با سایر اعضاء، ‌ اتخاذ تدابیر لازم و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، در راستای ایجاد تسهیلات و امکانات مورد نیاز برای تسهیل سفر گردشگران به استان گیلان تلاش فرمایید.

همچنین نجفی فرمانداران را به عنوان روسای ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر در شهرستانها منصوب کرد.