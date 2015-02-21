به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر شنبه در چهارمین نشست شورای هیئات مذهبی کشور در بوشهر با بیان اینکه فعالیت‌های هیئت‌های مذهبی همواره یک فعالیت معنوی است، اظهار داشت: دین اسلام بر اعمال جمعی همواره تاکید دارد و غالب دین ما ابعاد اجتماعی دارد که می‌توان به جهاد و خمس و زکات و نماز اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در عرصه‌های مختلف باید بر اساس وحدت حرکت کنیم و پیش برویم، اضافه کرد: در فعالیت‌های مختلف باید به سمت همگرائی برویم و باید برای اینکه وحدت را در جامعه بیشتر کنیم، برنامه‌ریزی شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه هر کسی می‌تواند در چارچوب دین با رعایت ملاحظات حزب خود را انتخاب کند، ادامه داد: کارکرد مساجد این است که سیاست را به گونه‌ای که دین و مذهب مشخص کرده است به حد اعلای خود برسانند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های سیاسی در سطح جامعه که با انگیزه‌های مختلف سیاسی شکل می‌گیرد به پویایی کشور و دین و مذهب کمک می‌کند، اذعان داشت: احزاب با سیاست‌های مختلف کارکردهایی دارند که نباید به دین لطمه بزند.

سالاری با تاکید بر اینکه مسجد را باید برای همه بدانیم و کسی یا جمعی نباید خود را دین‌دارتر از دیگران بخواند، خاطرنشان ساخت: احزاب سیاسی دین را برای خودشان مصادره نکنند چرا که دین برای همه است.

وی گفت: در دوران دفاع مقدس هم افراد با اندیشه‌های سیاسی مختلف جنگیدند و حماسه آفریدند و این روحیات و شرایط را باید هم اکنون نیز تعمیم دهیم. در سطح کشور و استان بوشهر این چارچوب و فعالیت‌ها حاکم است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: اگر می‌خواهیم وحدت و همدلی داشته باشیم و می‌خواهیم که متفرق نشویم، قطعا در شکل کار ما باید این نکات رعایت شود تا به اهداف مورد نظر برسیم.

وی افزود: مصداق این اتحاد و همدلی را در برنامه‌های محرم شاهد هستیم که افراد با گرایش‌های مختلف در کنار هم به عزاداری می پردازند؛ در این برنامه‌ها همه باید حضور یابند و کسی نباید احساس کند که کمتر به او تعلق دارد و با این کارها می‌تواند وحدت را تقویت کرد.

سالاری با بیان اینکه هر کس در هر حوزه‌ای که کار می‌کند نباید تبعیضی قائل شود و باید برای عدالت تلاش کند، اذعان داشت: کوچکترین کلام ما نیز تاثیرگذار است و اگر در عرصه هنری و یا فرهنگی اتفاقی روی می‌دهد نباید موضع‌گیری جانب‌دارانه داشته باشیم و فصل‌الخطاب برای همه ما باید مقام معظم رهبری و منویات ایشان باشد.