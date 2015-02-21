عاملان قتل دختران جیرفتی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی از دستگیری عامل قتل خواهران دوقولو و دختر جوان در شهرستان جیرفت خبر داد و گفت: به این پرونده خارج از نوبت، رسیدگی خواهد شد و بدون هیچ اغماضی با قاتلان برخورد خواهد شد.

موحد انگیزه قتل را شکست عشقی اعلام کرد و گفت: قاتلان پس از مواجهه با رد درخواست ازدواج اقدام به قتل کرده اند.

وی افزود: هر دو قاتل دستگیر شده و در دادگاه کیفری استان کرمان محاکمه آنها در حال انجام شدن است.

رئیس کل دادگستری کرمان ابراز داشت: پرونده‌های مشابه این پرونده باید باسرعت بیشتری رسیدگی کرد تا حکم صادر و اجرا شود و جنبه پیشگیرانه و عبرت آموز برای دیگران داشته باشد تا تکرار نشود.

موحد تصریح کرد: دستگاه قضا در اجرای عدالت و قانون هیچ گونه اغماضی نسبت به کسی ندارد و با قاطعیت هر چه تمام‌تر روند رسیدگی به پرونده قتل‌های اخیر در استان کرمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهد و با عاملان این اتفاق برخورد قاطع قضایی می‌شود.