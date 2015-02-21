دانشکده بهداشت مشهد در دو مقطع دکترا دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمد صفريان در حاشیه بازدید خبرنگاران از دانشکده بهداشت مشهد بيان كرد: در سال جديد ضمن توسعه گروه هاي آموزشي پذيرش دانشجو در دو مقطع دكترا نیز انجام خواهد شد.

وي با بيان اينكه دانشكده بهداشت مشهد قطب آموزشي علوم بهداشتي در شرق كشور است ادامه داد: اين دانشگاه فعاليت رسمي خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز كرده و با وجود فضاي بسيار كم رشد بسيار خوبي داشته است.

رئيس دانشگاه بهداشت مشهد افزود: در حال تدوين استراتژي هاي آينده براي توسعه رشته ها وامكانات آموزشي براي بر آوردن نيازهاي انساني در منطقه شرق كشور هستيم.

در ادامه این بازدید همچنین دکتر ابراهيم پور معاون آموزشي دانشكده بهداشت اظهار كرد: اين دانشگاه داراي ۲۲ عضو هيئت علمي و تعداد ۶۲۰ دانشجو است كه در ۲۵ دوره آموزشي تحصيل مي كنند.

وی بیان کرد: در ۱۰سال آتي در نظر داريم فقط دوره هاي تحصيلات تكميلي را پوشش داده و دوره هاي كارداني و كارشناسي را به دانشگاه هاي اقماري واگذار کنیم.

در ادامه محمد واحديان استاد دانشگاه بهداشت مشهد گفت: امروز بايد مسئله آموزش بهداشت در اولويت و مقدم بر درمان باشد.

وی افزود: ريشه بسياري از بيماري ها ريشه در كم توجهي مردم به تغذيه و كم تحركي و سبك اشتباه زندگي است و لذا ما بايد شعارپيشگيري بهتر از درمان را در جامعه كار بردي کنیم باید بهداشت را در اولویت قرار دهیم.