اصلاح طلبان با 3 روزنامه به صحنه مي آيند / «زهره» ارگان غير رسمي بنياد باران ؛ «كارگزاران» ارگان رسمي كارگزاران و روزنامه اي براي حزب اعتماد ملي

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر روزنامه «زهره» به صاحب امتيازي و مدير مسوولي دكتر عبدالله ناصري مدير عامل سابق خبرگزاري جمهوري اسلامي در بهمن ماه امسال انتشار خود را آغاز مي كند. اين روزنامه كه در سالجاري از هيات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار دريافت كرده است از حمايت و نظارت عالي سيد محمد خاتمي رييس جمهور سابق كشورمان برخوردار است.

در عين حال يك منبع آگاه علاوه بر مطلب فوق به "مهر" گفت كه روزنامه «زهره» ارگان غير رسمي موسسه بنياد باران خواهد بود كه اخيرا توسط سيد محمد خاتمي تاسيس شده و بسياري از اعضاي كابينه وي هيات موسس و مديره آن را تشكيل مي دهند.

خبرنگار مهر جهت پيگيري اين مطلب از دكتر ناصري موفق به تماس با وي نشد.

از سوي ديگر با راه اندازي دو روزنامه ديگر توسط دو گروه ديگر از اصلاح طلبان به نظر مي رسد طي ماههاي آينده فضاي رسانه اي كشور فضاي دو قطبي تري را شاهد باشد و اين رسانه هاي جديد تبيين مجدد زيرساخت ها فكري جريان اصلاحات و ترسيم مرزبندي هاي تاره سياسي ، نقد دولت احمدي نژاد و در ضمن سامان بخشيدن به وضعيت ارتباطي شخصيت هاي اصلي و تاثيرگذار اصلاحات را با بدنه افكار عمومي پيگيري كنند.

طي ماههاي آينده روزنامه كارگزاران كه ظاهرا ارگان رسمي اين جريان تكنوكرات سياسي كشور است به راه خواهد افتاد و از سوي ديگر حزب تازه تاسيس اعتماد ملي به رهبري حجت الاسلام مهدي كروبي نيز با نام و سازماندهي جديدي به ميدان مطبوعاتي وارد خواهد شد.

هنوز از رويكرد آينده رسانه اي حزب مشاركت و بويژه انتشار ارگان روزانه مطبوعاتي اخبار رسمي منتشر نشده ولي به نظر مي رسد اين حزب توجه خاصي را به رسانه هاي الكترونيك و راه اندازي سايتهاي متعدد خبري برنامه ريزي كرده است.