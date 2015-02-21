به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیات واگذاری برای تعیین وضعیت جدید مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس امروز شنبه در سازمان خصوصی سازی برگزار شد که بر اساس آن تغییراتی را در شرایط قبلی مزایده که با استقبال خریداران مواجه نشده بود، شاهد هستیم.

سیدجعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد: بر این اساس قیمت پایه دو مزایده باشگاه تغییری نکرده و همان ۲۹۰ میلیارد تومان باقی مانده است اما تسهیلات تازه‌ای را شاهد هستیم. از جمله اینکه خریداران باید ۲۵ درصد مبلغ کل را در قسط اول و به صورت نقد پرداخت کنند در حالی که قبلا پرداخت ۴۰ درصد کل قیمت پایه را می‌بایست به صورت نقد پرداخت می‌کردند.

وی در خصوص اقساط در نظر گرفته برای خریداران عنوان کرد: طبق تصمیماتی که به تصویب رسید مابقی مبلغ باقی مانده به مدت ۴ سال در ۸ قسط ۶ ماهه به دولت پرداخت خواهد شد. پیش‌تر قرار بر این بود که ۶۰ درصد مبلغ باقی مانده در مدت دو سال به دولت پرداخت شود.

سبحانی در پاسخ به این سوال که چه زمانی آگهی مزایده منتشر خواهد شد، عنوان کرد: فردا یکشنبه سوم بهمن ماه آگهی مزایده این دو باشگاه در روزنامه‌های کثیر الانتشار چاپ می‌شود و مزایده نیز در اسفندماه برگزار خواهد شد.