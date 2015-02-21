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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

اتمام مهلت جذب هیات علمی فراخوان بهمن ماه ساعت 24 امشب

اتمام مهلت جذب هیات علمی فراخوان بهمن ماه ساعت 24 امشب

ثبت نام درجذب هیات علمی فراخوان بهمن 93 ساعت 24 امشب به پایان می رسد این فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تامین زمان کافی برای داوطلبان شرکت کننده در فراخوان بهمن ماه جذب هیات علمی فرصت ثبت نام تا ساعت 24 امروز شنبه دوم اسفند 93 تمدید شد و متقاضیان جذب هیات علمی تا ساعت 24 امشب برای ثبت نام فرصت دارند.

همچنین وقت ویرایش اطلاعات ثبت نام کنندگان نیز تا ساعت 24 روز سه شنبه 5 اسفند 93 تمدید شده بود که ثبت نام کنندگان در روزهای اعلام شده می توانند نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

براساس این گزارش مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم همچنین در اطلاعیه ای اعلام کرده است: به استحضار می رساند تمام متقاضیانی که قبلاً در فراخوان شرکت کرده اند با توجه به تغییر برخی از نیاز هایی که دانشگاه ها قبلاً در سامانه ثبت کرده اند، می توانند در آخرین روزهای مهلت ثبت نام یکبار دیگر تقاضای خود را ویرایش کنند.

همچنین تاکید شده است این فرصت به هیج وجه قابل تمدید نمی شود.

کد مطلب 2502253
زهرا سیفی

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