به گزارش خبرگزای مهر، موسی حقانی با اشاره به همكاری استاد ابولحسنی با موسسه مطالعات تاريخ معاصرايران درباره دليل نامگذاری همايش بزرگداشت اين محقق و پژوهشگر برجسته، اظهار داشت: پاسداشت شعائر حسيني و اهل بيت در تحولات سياسي تاريخ معاصر ايران به ويژه بعد از صفويه جايگاه ويژهای در قوام ايران، دفع تجاوزات نسبت به كشورمان و رفع مشكلاتی كه در كشور حادث مي شد داشتند و مرحوم ابوالحسنی در زمينه اين آثار و بركات كار جدي انجام داده بود.

بنا به تاكيد وی برپايي و اقامه شعائر ديني میتواند به قوام كشور و هويت ملی – ايرانی كمك كند. با توجه به اهميت جايگاه اين موضوع در تحولات تاريخ معاصر سالگرد اين استاد فرصتی براي بررسی درباره ديدگاه ايشان نسبت به نقش اثرگذار شعائر مذهبی در تاريخ معاصر ايران است. همچنين با عنايت به نزديكي به ايام سوگواری حضرت زهرا (س) اين مراسم ادای دينی هم به ساحت بزرگ فاطمي به شمار میآيد.

به گفته حقانی حجت الاسلام حامد رضا معاونيان، محمدحسين رجبي دوانی؛ ‌رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، ‌ محمدحسن رجبی دوانی؛ ‌مورخ و پژوهشگر، ‌استاد محمد شجاعی، محمد رضا سنگری و محمدرضا كائينی در اين مراسم پيرامون آثار و شخصيت استاد ابوالحسني سخنرانی خواهند كرد.

وی در بيان تفاوتهای مراسم بزرگداشت امسال با سالهای گذشته تاكيد كرد‌: امسال به طور مشخص تر به مرحوم ابوالحسني و آثار و ديدگاههای وی نگاه میكنيم. طي دو سال گذشته كلياتی در خصوص آثار اين نويسنده بزرگ مطرح شد اما از امسال بنا داريم با عنايت به زحمات فراوان اين پژوهشگر تاريخ معاصر، به صورت تخصصیتر مباحثی نظير آزادي، ‌ مردم سالاری، ولايت فقيه و جريان شناسي سياسی و فرهنگی ايران در دوره قاجار و پهلوی را در آثار وی مورد بررسی قرار دهيم. حقاني از مسئولان فرهنگی و علمی كشور خواست تا برای بزرگداشت چهرههايی نظير استاد ابوالحسني به ميدان بيايند چراكه چنين بزرگداشتهايی در واقع بزرگداشت علم و دانشمندان است.

مراسم بزرگداشت سومين سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمين علي ابوالحسني ۴ اسفندماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل حوزه هنری برگزار خواهد شد.