۶۰ دستگاه بدنسازی پاركی در سطح شهر گرگان نصب شد

رضا مظفری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از بهمن ماه سال جاری نصب ۶۰ دستگاه بدنسازی در سطح پارك های محله ای شهر گرگان آغاز شده است.

مظفری نیا تصریح كرد: تاكنون ۴۰ دستگاه از این سازه ها در پارك های دباغان، كیان شهر، جانبازان (ضلع جنوبی پل گلها)، انجیراب و بانوان نصب شده است و توسط شهروندان در حال بهره برداری است.

وی اظهار كرد: تا پایان سال ۹۳، ۲۰ دستگاه دیگر نیز نصب خواهند شد كه در این صورت مجموع تعداد دستگاه بدنسازی در سطح شهر به ٣٣٦ دستگاه می رسد.

مظفری نیا بستر سازی لازم برای توسعه ورزش های همگانی را یكی از اولویت های مهم سازمان فرهنگی ورزشی دانست و خاطر نشان كرد: بر اساس اهداف تعریف شده در اساسنامه این سازمان یكی از اولویت های مهم، توسعه ورزش های همگانی است كه بر همین اساس در حال تقویت و گسترش بسترهای لازم برای ورزش همگانی شهروندان هستیم.

وی با بیان اینكه افزایش امكانات سخت افزاری یكی از مولفه های ترویج ورزش های همگانی است، یادآور شد: در كنار افزایش ابزارهای سخت افزاری برای ورزش های همگانی در فضاهای عمومی، این سازمان مسابقات و رویدادهای ورزشی با نگاه مشاركت شهروندان در ورزش های همگانی اعم از پیاده روی ها، مسابقات بومی محلی، دوچرخه سواری، ورزش های صبحگاهی، تورنمنت های ورزشی با حضور تیم های محله ای و ... را نیز برنامه ریزی و اجرا می كند.

مظفری نیا خاطر نشان كرد: با توجه به افزایش سطح بیماری های قلبی و عروقی و نیاز شهروندان به تحرك و تندرستی جسمانی، نیاز است تا از ظرفیت و توان تمام نهادهای تاثیر گذار در این حوزه نظیر اداره ورزش و جوانان، تربیت بدنی سپاه، هیات های ورزشی، كانون های ورزشی تحت پوشش مساجد و .... استفاده شود تا در آینده از هزینه های اقتصادی و اجتماعی سلامت شهروندان كاسته شود.

به گفته مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان، خرید و نصب ۶۰ دستگاه بدنسازی پاركی در حدود ۷۰۰ میلیون ریال هزینه در بر داشته است.