مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهر سازی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه ریزی که با استاندار، معاونان و مدیران اجرایی استان در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، شهدای دولت برگزار شد.

در این جلسه پیشنهادات کارگروه های تخصصی (کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی) و فرآیند تقاضاهای احداث بنا در خارج از حریم شهر ها و روستا توسط معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز بررسی شد.

در این جلسه ۲۵ مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهر سازی در شورای برنامه ریزی توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت و با ۲۲ مصوبه موافقت و ۳ مصوبه مخالفت شد.

ذبیح الله قائمی اظهار داشت: این مصوبات مربوط به امور تولیدی و زیربنایی در استان که شامل طرح احداث مجموعه ورزشی، احداث گلخانه، بنای کارگری، دیوار کشی و فنس کشی است.

البرز نیازمند آسیب شناسی اجتماعی است

اجرای برنامه های تحول در جمعیت روستایی استان، پزشک خانواده برای ۹۵ درصد از جمعیت استان، تامین ۱۰۰ درصد مکمل های دارویی پیش بینی شده، تکمیل ۸ خانه بهداشت، طراحی ۱۰۱ کارگاه سلامت و در نهایت شناسنامه الکترونیک سلامت در حال طراحی است که تاکنون ۹۵۰ هزار نفر شناسایی، ۲۶ اسفند وزیر بهداشت و درمان به عنوان اولین استان شناسامه الکترونیک سلامت را کلید خواهد زد، ارائه شد.

قائمی در ادامه تاکید کرد: در رابطه با سند کاهش آسیب های اجتماعی (کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی) بحث و بررسی های صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع مشکلات اجتماعی و فرهنگی، استان نیازمند آسیب شناسی است. به همین منظور در جلسه ایی جداگانه در جلسه شورای برنامه ریزی به طور مفصل برنامه های متعدد این آسیب بررسی می شود.

در پایان گفتنی است، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش طرح تحول سلامت و وضعیت سلامت استان و اقدامات مربوطه نیز مطرح شد.