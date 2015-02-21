فیلم/نمایی از تبریز برفی در روزهای سرد زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان شرقی و کلانشهر تبریز از جمله مناطق شمالغرب کشور هستند که بواسطه قرارگیری در منطقه کوهستانی کشور، سال های پیش همواره زمستان هایی سرد و پربارش را تجربه می کردند اما در چند سال گذشته و بدلیل تغییرات اقلیمی در کشور، شهروندان تبریزی کمتر شاهد بارش های سنگین برف در این کلانشهر بوده اند.

بر همین اساس بارش برف شدید که از دیروز به همراه دیگر شهرهای آذربایجان شرقی در تبریز نیز آغاز شده، پس از مدت ها شادی و سرزندگی شهروندان این شهر را بخاطر نزول رحمت الهی در پی داشته و با وجود برخی نواقص و مشکلات در زمینه برف روبی سطح معابر و خیابان ها از سوی شهرداری، نمایی سفید و متفاوت را از مکان های مهم تبریز چون پل کابلی، پل گلکارو مقبره الشعراءبسیاری دیگر از نقاط دیدنی این شهر به معرض تماشای رهگذران گذاشته است.