ششمين بازاچه محلی همدان افتتاح شد/ لزوم تمركززدايی از بازار همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مردم منطقه شكريه همدان ظهر شنبه شاهد افتتاح بازارچه محلي شهروند در اين منطقه از شهر بودند كه نسبت به عرضه انواع مواد و لوازم مورد نیاز شهروندان اقدام مي كند.

شهردار همدان در اين مراسم با اشاره به اينكه يكي از پروژه هاي كه مقرر بود در دهه فجر به افتتاح برسد اين بازارچه بود كه به علت مشكلاتي در تجهيز، در آن زمان به بهره برداري نرسيد، گفت: اين بازارچه ششمين نوع از اينگونه بازارچه هاست كه در همدان ساخته مي شود و مراحل ساخت هفتمين بازارچه نيز به زودي در منطقه سر گذر آغاز مي شود.

مصطفي رسولي ادامه داد: اين بازارچه در مجموع ۵۰۰ متر مربع مساحت دارد و در مجموع براي ساخت و تجهيز آن ۹۰۰ ميليون تومان هزينه شده است.

وي اذعان داشت: چهار پروژه ديگر مانند اين بازارچه در ديگر نقاط شهر همدان ساخته مي شود.

سياست اصلي شوراي شهر تمركز زدايي از بازار ميدان مركزي شهر همدان است رئيس كميسيون حمل ونقل و محيط زيست شوراي اسلامي شهر همدان نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه ساخت چنين پروژه اي براي مردم اين منطقه موجب خدمات رساني بهتر مي شود، اذعان داشت: سرمايه گذاران مي توانند در ساخت چنين طرح هايي در ديگر نقاط شهر سهيم باشند.

كامران گردان افزود: سياست اصلي شوراي شهر تمركز زدايي از بازار ميدان مركزي شهر همدان است که با افتتاح و راه اندازی اينگونه بازارچه ها مي توان اين كار را انجام داد.

وي با اشاره به اينكه در رينگ اول شهر همدان به سختي مي توان جاي پارك براي خودروها يافت، اذعان داشت: سرمايه گذاران ديگر نيز مي توانند نسبت به ساخت چنين طرح هاي اقدام كنند و شوراي شهر همدان با در اختيار قرار دادن زمين و كاهش عوارض آنان را ياري خواهد کرد.

گردان اذعان داشت: با احداث سايبان ها روز بازارها در همدان ساماندهي خواهد شد که از سرمايه گذاران براي مشاركت در اين بخش ها دعوت به عمل مي آوريم.