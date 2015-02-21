پیشگیری ازوقوع جرم نیازمند راهکارهای علمی/بررسی حوادث معادن کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از بروز برخی حوادث ناشی از کار در معادن ذغالسنگ استان ظهر شنبه جلسه ای با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیراداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، معاون دادستان کرمان، دادستانهای شهرستان های زرند، کوهبنان و راور و مسئولین شرکت ذغالسنگ استان در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.

حمید خالقی با تاکید بر علمی شدن اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بررسی مسائل و مشکلات در خصوص حوادث ناشی از کار در معادن ذغال سنگ استان کرمان، نیازمند بررسی های دقیق در کمیته ای تخصصی است.

خالقی با بیان اینکه افزایش آگاهی های عمومی و اعتماد سازی در زمینه آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه ضروری است، گفت: امیدواریم همکاری با مسئولان همانند گذشته ادامه داشته تا با استمرار برنامه ها در زمینه کاهش وقوع جرایم از ثمرات آنها بهره مند شویم.

در ادامه این جلسه دادستانهای شهرستانهای راور، کوهبنان و زرند از وجود موانع و مشکلاتی از قبیل عدم تعادل بین هزینه ها و قیمت ذغالسنگ، عدم نظارت بر کارفرما و کارگر، عدم شفافیت قوانین، اجراء نشدن قوانین توسط کارفرمایان، نبودن روابط شفاف بین کارگر و کارفرما و استفاده نکردن از نیروی فنی و متخصص در برخی از قسمتهای معادن در معادن ذغالسنگ نام بردند.

در پایان این جلسه توافقاتی مبنی بر راه اندازی کمیته تخصصی و ادامه جلسات مشترک بعمل آمد.