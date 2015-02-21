اتمام پروژه کاشت ۵ میلیون درخت تا ۲۰ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی عبدالهی ضمن بیان این مطلب افزود: حداقل ۲ هزار درخت چنار با ۱۵ سال قدمت و بن بالای ۳۵ تا ۴۰ سال در خیابان ولیعصر (عج) کاشته می شود. ضمن اینکه ۱۰۰ اصله درخت در جاهای مختلف از جمله فضای سبز عباس آباد غرس می شود.

وی با بیان اینکه فضای سبز تپه های عباس آباد تا پایان سال تکمیل می شود عنوان کرد: تا پایان سال ۱۰۰۰هکتار کمربند شهر درخت کاری می شود. ضمن اینکه تا پایان سال جاری درختکاری در ۸۰ هکتار از اراضی لتیان، ۲۰۰ هکتار در منطقه جماران، ۱۰۰۰هکتار در پارک جنگلی قوچک، صورت می گیرد و ما امیدواریم این مکان که به تازگی از سازمان مناطق و جنگل ها تحویل گرفته شده تا ۱۳ فروردین برای استفاده مردم آماده شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اجرای پروژه درختکای در منطقه شهید شهرام فر عنوان کرد: شهرداری تهران در هفته درختکاری علاوه بر توزیع نهال و درخت در پارک ها در مراکز آموزش گل و گیاه در نظر دارد تا از توان ۳۷۴ سراهای محله استفاده کند. ضمن این که قرار است در هر منطقه ۱۰ مسجد برای توزیع نهال انتخاب شوند.

عبدالهی خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در راستای گسترش فرهنگ درختکاری در نظر داد تا در صورت درخواست شهروندان در هفته درختکاری اقدام به کاشت رایگان نهال در منازل شهروندان کند.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم تا با همکاری شهروندان و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و سراهای محلات قدم های اساسی در راستای تحقق آسمان آبی و زمین پاک برداشته شود.