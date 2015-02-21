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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد:

اسامي پذیرفته‌شدگان دكتري پژوهش محور امروز اعلام مي‌ شود

اسامي پذیرفته‌شدگان دكتري پژوهش محور امروز اعلام مي‌ شود

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: كليه متقاضياني كه براي دكتري پژوهش محور ثبت نام كرده اند، مي‌توانند امروز ساعت ۱۴ با مراجعه به سايت www.azmoon.net از وضعيت خود مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص آزمون دکتری پژوهش محور گفت: کلیه متقاضیانی که برای دکتری پژوهش محور ثبت نام کرده‌اند، می‌توانند امروز ساعت ۱۴ با مراجعه به سایت www. azmoon. net از وضعیت خود مطلع شوند.

 علوی فاضل با بیان اینکه روند بررسی پرونده‌های متقاضیان پژوهش محور زمان بر است، گفت: پرونده متقاضیان با توجه به حد نصاب‌های معدل و ضرایب تعیین شده بر اساس رشته انتخابی داوطلبان بررسی شده و حائزین شرایط اولیه امروز اعلام خواهند شد.

 وی در خصوص زمان مصاحبه دعوت شدگان گفت: متقاضیان حائز شرایط از امروز می‌توانند با مراجعه به سایت www.azmoon. net از نحوه مصاحبه خود مطلع شوند. زمان و محل مصاحبه داوطلبان رشته‌های مختلف از طریق همین سامانه و به تدریج اعلام خواهد شد.

 معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در خصوص مدارک لازم برای روز مصاحبه گفت: دعوت شدگان به مصاحبه می‌بایست فرم پیشنهادی طرح تحقیقاتی که زمان ثبت نام ارسال کرده‌اند به ضمیمه پروپوزال طرح تحقیقاتی، اصل مدرک کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد و کلیه سوابق و تولیدات علمی و پایان نامه کار‌شناسی ارشد و ریز نمرات خود را به همراه داشته باشند.

علوی فاضل اظهار داشت: حضور استاد راهنما با تصویر حکم کارگزینی خود در جلسه مصاحبه ضروری است و در صورت عدم حضور استاد راهنما در جلسه مصاحبه، مصاحبه متقاضی کم لن یکن تلقی شده و هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه نیست، نتیجه نهایی پذیرش دوره دکتری پژوهش محور پس از انجام مصاحبه علمی از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2502266

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