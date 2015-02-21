تولد سالانه ۱۴ هزار کودک مبتلا به بیماری های قلبی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا میرزا آقایان در آستانه برپایی سومین کنگره مشترک قلب و عروق ایران که ۱۲ تا ۱۵ اسفند ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، افزود: سالانه بیش از ۱۴ هزار کودک مبتلا به بیماری های قلبی در کشور متولد می شوند که از این تعداد ۳ تا ۴ هزار نفر آنان در همان سال اول بعد از تولد نیازمند اعمال جراحی قلب هستند. این در حالی است که به دلیل کمبود متخصص این رشته، کمبود مراکز درمانی و تخت های آی سیوی تخصصی برای قلب کودکان، سالیانه حداکثر تنها امکان عمل جراحی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار کودک در کشور وجود دارد و بقیه در لیست انتظار اعمال جراحی قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن کودکان در لیست انتظار، بیشتر آنان را مواجه با مسایل متعدد کرده که از این میان تعداد قابل توجهی هم متاسفانه ازدست می روند، اظهار داشت: حداقل ۱۲۰ تخت آی سی یوی جراحی قلب کودکان در کشور کمبود داریم و با توجه به اینکه مساله مراقبت های پس از عمل جراحی در موفقیت نهایی عمل بسیار موثر است، کمبود تخت های آی سی یو علاوه بر آنکه جان نوزادان و کودکان دچار بیماری های قلبی را تهدید می کند، به کلیه اعضای تیم درمانی جراحی قلب کودکان، فشار کاری و روانی زیادی نیز وارد می آورد.

میرزا آقایان تصریح کرد: بیماری های سرشتی قلب کودکان (CHD) - که به غلط به آن بیماری های مادرزادی اطلاق می شود- شایع ترین ناهنجاری های سرشتی به شمار می روند که حداقل در ۲۵ درصد موارد در سال اول زندگی به جراحی یا اقدام های مداخله گرایانه فوری نیاز دارند و بقیه آنها در سال های بعدی نیازمند درمان جراحی و طبی هستند.

وی با یادآوری اینکه سالانه از ۱۴ هزار نوزادی که با بیماری های قلبی در کشور متولد می شوند در حدود ۴ هزار مورد می بایستی در همان سال اول بعد از تولد تحت عمل جراحی قرار گیرند، گفت: با امکانات موجود، حداکثر تنها برای ۳ هزار بیمار و آنهم در تمام سنین کودکی، امکان رسیدگی وجود دارد. به عبارت دیگر هر سال بر تعداد کودکان نیازمند جراحی قلب افزوده می شود و بار روانی بسیاری بر والدینی که کودک آنها در لیست انتظار جراحی قرار دارد، وارد می شود.

دبیر اجرایی سومین کنگره مشترک قلب و عروق ایران ادامه داد: هر چند در آمار تنها به بیماری های قلبی سرشتی اشاره شده، اما بعضی از کودکان هم ممکن است به دلیل عفونت ها، ایجاد تومور، مشکلات دریچه و... به بیماری قلبی اکتسابی مبتلا و نیازمند اعمال جراحی شوند.

وی خاطر نشان ساخت: به دلیل کمبود امکانات درمانی برای جراحی قلب کودکان در بسیاری از مواقع کودکان مبتلا به این نواقص سرشتی به مدت طولانی در لیست انتظار قرار گرفته و وضعیت آنان با گذشت زمان، حادتر و بعضا غیر قابل جراحی شده و متاسفانه در برخی از موارد حتی ممکن است، این کودکان جان خود را از دست بدهند.

میرزا آقایان گفت: در حال حاضر در مراکز دانشگاهی، تعداد تخت های ICU جراحی های قلب کودکان، تنها ۶۰ تخت است که برای پاسخگویی به موقع، می بایست ظرفیت ICU جراحی قلب کودکان، حداقل سه برابر شده و به ۱۵۰ الی ۱۸۰ تخت رسانده شود.

وی با انتقاد از سرمایه گذاری ناکافی در بخش های دولتی و دانشگاهی در این رشته افزود: آموزش ناکافی و سختی بیش از اندازه این رشته در کنار پایین بودن تعرفه خدمات درمانی ارایه شده جراحی قلب کودکان منجر به بی رغبتی جراحان قلب به این زمینه شده است.

دبیر اجرایی سومین کنگره مشترک قلب و عروق ایران با ابراز تاسف از اینکه تمایل اندکی برای فعالیت در این رشته مشاهده می شود، تصریح کرد: همین امر سبب کمبود جراح در رشته جراحی قلب کودکان شده است تا جایی که در حال حاضر در تمام کشور تعداد جراحان قلبی که به طور اختصاصی فقط در رشته جراحی قلب کودکان فعالیت دارند از تعداد انگشتان

دو دست هم کمتر است.

وی رویکرد صحیح برای حل این مشکل را سرمایه گذاری مناسب برای افزایش امکانات دولتی، تخصیص منابع کافی در جهت دو تا سه برابر شدن ظرفیت بخشهای مراقبت ویژه جراحی قلب کودکان، ترغیب جراحان قلب برای فعالیت بیشتر در این رشته از طریق بالا بردن منابع مالی تخصیص داده شده و افزایش کیفیت آموزشی جراحی قلب کودکان با در نظر گرفتن دوره های آموزشی داخلی و دوره های آموزشی کوتاه مدت در خارج از کشور دانست.

به گفته میرزا آقایان، تعداد مراکز دولتی جراحی قلب کودکان در کشور محدود است و متاسفانه به دلیل هزینه بالا و کمبود منابع مالی، برخی مراکز دولتی هم تمایلی به راه اندازی بخش جراحی قلب کودکان ندارند. این در حالی است که هزینه عمل جراحی قلب نوزادان و کودکان در مراکز خصوصی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است که پرداخت این هزینه از عهده اکثر خانواده ها خارج است.

وی گفت: در سومین کنگره مشترک قلب و عروق ایران، جدیدترین دستاوردها در رشته های جراحی، داخلی و بیهوشی قلب و عروق با حضور متخصصان داخلی و خارجی این رشته برگزار می شود.

دبیر اجرایی سومین کنگره مشترک قلب و عروق ایران اضافه کرد: در این کنگره همچنین مباحث مربوط به تشخیص و درمان بیماری های قلب و عروق، درمان های طبی و جراحی، مداخلات تهاجمی و روش های بیهوشی مورد بحث و هم اندیشی متخصصان قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: تازه های بیماری های عروق کرونر و دریچه قلب، نارسایی قلب، آریتمی های قلبی و روش های تشخیصی شامل اکوکاردیوگرافی، سیتی اسکن و MRI، روش های نوین پرفیوژن، رویکردهای جدید در بخش مراقبت های ویژه قلب و جراحی قلب و تازه های فیزیوتراپی از دیگر مباحث این کنگره ۴ روزه را تشکیل می دهد.

میرزا آقایان با بیان اینکه در این کنگره متخصصانی از کشورهای آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه حضور خواهند داشت، افزود: جراحان قلب و عروق، متخصصان قلب و رشته های فلوشیپ مربوط به قلب، فلوشیپ بیهوشی قلب، فوق تخصص قلب اطفال، پزشکان عمومی، پرستاران قلب، فیزیوتراپیست های قلب و ریه و پرفیوژنیست ها مخاطبان این کنگره هستند.

وی اظهار داشت: این کنگره به همت انجمن های جراحان قلب، قلب و بیهوشی قلب ایران و با همکاری انجمن های پرستاران قلب، تکنولوژی گردش خون برون پیکری و فیزیوتراپی قلب و ریه برگزار می شود.