تغییرات راهبردی در روابط هند و رژیم صهیونیستی/ آغاز فصل شکوفایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اسرائیل دیفنس در گزارشی با اشاره به دیدار اخیر موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل با نخست وزیر هند از تغییرات راهبردی در روابط دو طرف خبر داده که دیگر به صورت محرمانه نیست و کاملا به شکل علنی پیگیری می شود.

این پایگاه صهیونیستی با اشاره به انتشار تصاویری از بازدید «نارندرا مودی» از نمایشگاه صنایع نظامی «اورو ایندیا» در شهر «بنگلور» هند گزارش داد: در این تصاویر حضور نخست وزیر هند در غرفه تولیدات نیروی هوایی اسرائیل و دیدار وی با موشه یعلون دیده می شود.

نخست وزیر هند که در بازدید از این نمایشگاه از کنار غرفه تولیدات نظامی کشورهای مختلف عبور می کرد، در بخش مربوط به اسرائیل توقف کرد و توضیحاتی کامل درباره سیستم پهپادهای جدید اطلاعاتی ساخت نیروی هوایی اسرائیل شنید. این مسائل نشان می دهد که روابط میان دولت هند و اسرائیل به سطح علنی رسیده است.

بنابراین گزارش، نارندرا مودی نخست وزیر هند از زمان پیروزی در انتخابات در ماه مه گذشته در مسیر حمایت از تل آویو گام برداشته و در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل نیز با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل در نیویورک دیدار و گفتگو کرده بود.

روابط میان هند و اسرائیل از حدود یک دهه پیش تقویت شد تا جایی که هند طی سالهای اخیر به مشتری شماره یک تسلیحات نظامی و خدمات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شد. برآوردها از حجم یک میلیارد دلاری قراردادهای تسلیحاتی و امنیتی میان دو طرف خبر می دهند و طی سالهای اخیر 15 درصد از صادرات امنیتی اسرائیل هر ساله به هند اختصاص داشته است.

بر این اساس، البته هندی ها به طور کلی تلاش داشتند تا زمان تغییرات ایجاد شده در راس قدرت طی سال گذشته، از اظهار سطح بالای روابط امنیتی و راهبری خود با اسرائیل خودداری کنند. اما دیدار مودی و نتانیاهو و سفری که یعلون اخیرا به هند داشت نشان می دهد که این روابط از سطح محرمانه به سطح روابط علنی رسیده است.

بنابراین گزارش، یعلون به عنوان نخستین وزیرجنگ اسرائیل به هند سفر کرده و در این سفر با همتای هندی خود نیز دیدار داشته است. یعلون درباره سفر خود به هند می گوید: « این سفر بیانگر اهمیت بالای تقویت روابط با قدرت بزرگی همچون هند است. هند دوست واقعی اسرائیل است و روابط ما به عملکرد سرویسهای امنیتی دو طرف کمک شایان توجهی کرده است. تل آویو نیز این ماموریت را [حفظ امنیت هند] در سطح بالاترین اولویتهای خود قرار داده است.

پایگاه اسرائیل دیفنس در ادامه گزارش داد: اسرائیل اهمیت زیادی به تقویت روابط خود با دیگر کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی می دهد. در همین راستا تقویت روابط امنیتی و اطلاعاتی با کشورهای آسیایی اهمیت بالایی برای اسرائیل دارد به ویژه اینکه طی ماههای اخیر تل آویو تنشهای متعددی را با کشورهای اروپایی و آمریکا در دو پرونده صلح خاورمیانه و موضوع هسته ای ایران داشته است.