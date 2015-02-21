۳۸۵ نسخه کتاب به کتابخانه عمومی خاتم الانبیا(ص) رشت اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، مهران یزدانی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رشت ضمن اعلام این خبر گفت:کلیه منابع اهدايی از سوی خانواده این هنرمند، با موضوع هنر بوده و همگی کتابها از منابع مورد نياز مخاطبان در این حوزه هستند.



مرحوم امیر بدر طالعی از هنرمندان تئاتر استان گیلان بود که همكاری با صدا و سیمای مرکز گیلان، باز خوان، بازبين و داور چندين جشنواره استانی، عضو شورای نظارت نمايش حوزه هنری گيلان و مسئولیت گروه تئاتر خانه فرهنگ گيلان را در کارنامه هنری خود داشت.

وی همچنین با کسب جايزه بهترين بازيگر جشنواره منطقه ای يزد برای بازی در نمايش مرگ خورشيد، نامزدی کسب جايزه بازيگری در نوزدهمين جشنواره تئاتر فجر برای بازی در نمايش هتل عروس و همچنین ایفای نقش در فيلم سينمايی همسفر، چهره ای ماندگار از خود به یادگار گذاشت.

گفتنی است مرحوم امير بدر طالعی متولد بیستم تیرماه۱۳۵۳رشت، در اسفندماه سال۱۳۹۱ بر اثر ابتلا به سرطان، دار فانی را وداع گفت.