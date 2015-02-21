خراسان رضوی رتبه نخست شورای فنی استان های كشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌محسن كوهی ظهر شنبه در نشست خبری كه به مناسبت هفته مهندسی و بسیج مهندسی در تالار جلسات سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شد اظهار كرد: مجموع فعالیت های مهندسی در استان در شورای فنی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و خوشبختانه خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی رتبه نخست شورای فنی استان های كشور را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح كرد: شورای فنی استان دارای ۴ كمیته نظارت، ‌مصالح، ‌پیمان و آموزش است كه كمیته نظارت و مصالح رتبه نخست و كمیته پیمان رتبه دوم شورای فنی استان های كشور را دارند.

مدیركل دفتر فنی خراسان رضوی اذعان كرد: در راستای واگذاری برخی از خدمات دولتی به بخش خصوصی تاكنون ۸ تفاهم نامه با انجمن های تخصصی و صنفی، انجمن های مكانیكی و معدن و مدیریت و ساخت و ساز توسط استانداری خراسان رضوی منعقد شده است.

وی بیان كرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه واگذاری بحث تعیین صلاحیت های مشاوران و پیمانكاران به بخش خصوصی بوده است.

كوهی ادامه داد: در حال حاضر ۴ هزار و ۷۸۰ پیمانكار و ۳۹۲ مشاور در صنعت ساختمان سازی خراسان رضوی مشغول به فعالیت هستند كه در این زمینه نیز استان رتبه اول كشوری را دارد.

وی در ارتباط با نظارت عالیه بر پروژه های عمرانی خراسان رضوی اذعان كرد: امروز ۲۰ گروه مهندسی تور ۱۵ روزه بازدید از ۳ هزار و ۹۰۰ پروژه با ۶۸۰ میلیارد تومان اعتبار را آغار كرده است.

مدیركل دفتر فنی خراسان رضوی اضافه كرد: همچنین وضعیت پروژه مسكن مهر در استان با ۸۳ درصد پیشرفت فیزیكی هر دو هفته یكبار مورد بازدید و ارزیابی قرار می گیرد.

بهره برداری از يك هزار و ۸۴۸ پروژه عمرانی در خراسان رضوی

وی در ارتباط با پروژه های افتتاحی دهه فجر در خراسان رضوی گفت: یك هزار و ۸۴۸ پروژه عمرانی با اعتبار ۶۳ میلیارد تومان در قالب ۱۰۶ دستگاه اجرایی در دهه فجر به بهره برداری رسید.

كوهی افزود: جهاد كشاورزی با ۱۴۶ پروژه عمرانی، ‌ مخابرات با ۱۲۹ پروژه عمرانی جایگاه نخست و دوم را در این زمینه بین دستگاه های اجرایی استان كسب كردند.

وی در ارتباط با وضعیت پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی خاطر نشان كرد: در این سفر ۱۳۱ مصوبه و ۸۱۸ ریز پروژه با اعتبار ۷۲۳ میلیارد تومان تصویب شد كه در حال حاضر دارای ۷۰درصد پیشرفت فیزیكی هستند.