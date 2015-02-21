به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نکو با اشاره به تخلفات متعدد واردکنندگان غیر متفرقه خودرو، تاکید کرد: واردات خودرو با آئین نامه جدید دولت می‌تواند به رفع نگرانی ها و بدگمانی در جامعه پایان دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آئین نامه جدید واردات خودرو مبنی بر ملتزم شدن همه واردکنندگان به ضوابطی مشخص مثل خدمات پس از فروش و گارانتی، گفت: واردات خودرو یک فعالیت تخصصی است که باید کسانی که صلاحیت و مهارت و اعتبار لازم برای این کار را دارا هستند، در آن فعالیت کنند و به طور کلی در هر حوزه باید اهل فن وارد شوند.

وی تصریح کرد: واگذاری واردات خودرو به نمایندگی ها به جهت شرایط و ضوابط خاصی که در این جریان وجود دارد، به نظر اقدام و تصمیم درستی است، چراکه هرگونه ورود بی‌رویه، غیر کارشناسی و حتی غیر حرفه ای موجب بی‌نظمی در بازار می شود.

نکو با اشاره به اینکه این تصمیم دولت می‌تواند منجر به رقابت بین نمایندگی‌ها شود، گفت: باید نمایندگی‌ها به صورت گسترده در سراسر کشور فعالیت داشته باشد تا با ضمن رقابت پذیری در واردات، موجب سلامت در روند واردات خودرو شود.