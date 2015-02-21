به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی‌کیا در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، با بیان مطلب فوق افزود: تیم پرسپولیس به دلایل مختلف نتوانسته امسال نتایج مطلوبی را در رقابت‌های داخلی کسب کند اما به طور حتم شرایط برای لیگ قهرمانان آسیا متفاوت خواهد بود و پرسپولیس می‌تواند با حمایت هوادارانش در رقابت‌های آسیایی شکل و شمایل متفاوتی داشته و نتایج متفاوتی نیز کسب کند.

وی تاکید کرد: عدم حضور پرسپولیس در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا طی دو سال گذشته به وضوح مشهود بود. پرسپولیس به عنوان پرطرفدارترین تیم آسیا از نگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم شناخته شده‌ای در سطح قاره است و قطعا بازگشت این تیم می‌تواند مورد توجه باشد. در این میان پرسپولیس علاوه بر نیاز بر حمایت هوادارانش می‌تواند بار دیگر ثابت کند که چه تیم پرطرفداری است و چه جایگاهی در نزد مردم فوتبالدوست ایران دارد.

کاپیتان سابق پرسپولیس تصریح کرد: به اعتقاد بنده یکی از اصلی‌ترین مشکلات پرسپولیس در فصل جاری مشکلات روحی و روانی است و تردیدی نداریم حضور پرشور و انبوه هواداران در استادیوم آزادی برای حمایت از تیم محبوبشان در بازی با لخویا می‌تواند کمک بزرگی به بازیکنان باشد. به طور حتم اعضای تیم با حضور خیل هواداران روحیه خواهند گرفت و برای برآورده کردن انتظارات هواداران شاهد تلاش مضاعف بازیکنان خواهیم بود. تیم لخویا نیز به بازی در حضور تماشاگران پرتعداد عادت ندارد و بدون تردید حضور همه جانبه هواداران می‌تواند برگ برنده پرسپولیس در بازی با لخویا باشد.

مهدوی‌کیا درباره آغاز به کار محمد حسین نژاد فلاح در باشگاه پرسپولیس گفت: تغییرات مدیریتی، وضعیت خاصی را برای باشگاه ایجاد کرده است و به طور قطع آقای نژاد فلاح کار سختی را پیش رو دارد. وی سال‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره فعالیت داشته‌اند و شناخت خوبی از فضای کار در پرسپولیس دارد. بنده برای همه مدیرانی که برای پرسپولیس فعالیت مدیریتی انجام می‌دهند آرزوی موفقیت داشته و امیدوارم آقای نژاد فلاح بتواند با اقدامات خود، پرسپولیس را به جایگاه بهتری رسانده و از این شرایط خاص خارج کند. برای ایشان و مجموعه باشگاه و تیم پرسپولیس آرزوی موفقیت دارم.

مهدوی‌کیا درباره تیمی که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و مدیریت وی آغاز به کار کرده، گفت: در پی توافقی که با مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش داشتیم طی دو هفته گذشته بالغ بر 170 بازیکن زیر 21 سال که به عنوان استعدادهای برتر از سوی استان‌ها معرفی شده بودند، تست گرفتیم و پنجشنبه و جمعه این هفته نیز آخرین مرحله استعدادیابی برگزار می‌شود. امیدواریم که توانسته باشیم برترین‌ها را شناسایی کنیم. ما از این میان این نفرات 25 تا 30 نفر را انتخاب می‌کنیم. اواسط اسفند ماه اردوی چهار روزه‌ای در رامسر خواهیم داشت و تیم را طبق برنامه‌ریزی کادر فنی با اردوهای مختلف و بازی‌های تدارکاتی آماده خواهیم کرد و قرار است خرداد ماه در یک تورنمنت اروپایی معتبر شرکت کنیم.

مهدوی‌کیا در این باره افزود: آقای علی دوستی مهر به عنوان سرمربی و آقایان لیث نوبری و حاج اسبویی به عنوان دستیار و مربی گلرها فعالیت می‌کنند و آقای کلانتری که سال‌ها در زمینه فوتبال دانش آموزی با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند این کادر را همراهی می‌کنند. این تیم زیر نظر آموزش و پرورش و با نام آکادمی فوتبال کیا در این تورنمنت بین‌المللی شرکت خواهد کرد و جزئیات آن و تیم‌های شرکت کننده در این تورنمنت اروپایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهدوی‌کیا درباره برنامه‌هایش به عنوان سفیر فوتبال پایه آسیا گفت: همکاری‌هایی با کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته‌ایم و برنامه‌هایی مد نظر دارند که برای اجرایی کردن آن این طرح‌ها را به زودی با AFC در میان خواهیم گذاشت.