به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم پیش از ظهر شنبه در چهارمین نشست شورای هیئات مذهبی کشور در بوشهر اظهار داشت: مراسمات مذهبی ما باید به گونه‌ای باشد که بعد از مراسمهای شاهد توسعه دینی در جامعه باشیم و اگر اینگونه نباشد، موفقیتی در این برنامه‌ها نداشته ایم.

وی با بیان اینکه ملاک در کارهای مذهبی و برنامه‌های عزاداری، افزایش تعداد افراد و دسته عزاداری نیست، خاطرنشان ساخت: ملاک، تاثیرگذاری این برنامه‌ها است و باید ببینیم که توانسته‌ایم از نظر اخلاقی و رفتاری تاثیر بگذاریم یا نه.

مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبیغات اسلامی تصریح کرد: اگر کسی هیئتی و یا مداح و یا مجلس گردان باشد ولی در خانه اخلاق نداشته باشد و یا در خیابان هفت تیر بکشد، اینها به درد نمی‌خورد؛ اگر هیئتی هستیم باید آدم‌های اخلاقی باشیم.

ریشه جریانات تکفیری در اتاق‌های فکر صهیونیسم است

وی خطاب به مسئولان شوراهای هیئت‌های مذهبی با بیان اینکه نظام و رهبری به شما افتخار می‌کند، افزود: امسال سال پایه‌ای برای برگزاری برنامه‌های عزاداری بود و سال پایه و خوبی برای با لباس سینه زدن بود.

معممی مقدم با بیان اینکه برگزاری برنامه‌های عزاداری امسال صهیونیست‌ و دشمنان این نظام را نا امید کرد، افزود: وقتی که امام فرمودند ریشه صهیونیست باید خشکانده شود، اگر عرب و جهانیان می‌فهمیدند اهمیت این موضوع را، امروز شاهد برادر کشی در جهان نبودیم.

وی با بیان اینکه ریشه جریانات تکفیری در اتاق‌های فکر صهیونیسم بین‌المللی طراحی شده است، بیان داشت: برای خشکاندن تکفیری‌ها و سلفی ها باید صهیونیست بین الملل از بین برود.

مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبیغات اسلامی تاکید کرد: هر چقدر که دین شناسی خود و جامعه هدف را بالاتر ببریم، جریان انحرافی و اختلاف بین شیعیان از بین می‌رود.

برخی افراد به دنبال هیئت‌هراسی هستند

وی با اشاره به نقش و تاثیرگذاری ویژه هیئت‌های مذهبی در تحکیم اتخاد ملی، تاکید کرد: باید با ارتقای سواد دینی جامعه، از ایجاد جریانات انحرافی پرهیز کنیم.

معممی مقدم ادامه داد: بیش از هر چیز دیگری به امید نیاز داریم و یکی از رویکردهای هیئت‌های مذهبی باید ایجاد امید در جامعه باشد. سرعت خوبی را در برنامه‌های هیئت‌های مذهبی شاهد هستیم و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبیغات اسلامی خاطرنشان ساخت: برخی افراد به دنبال هیئت‌هراسی هستند و خودمان باید مراقب باشیم چرا که اگر هیئت‌هراسی ایجاد شد، هیئت‌ستیزی نیز ایجاد می‌شود.