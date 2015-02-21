حقوق گمرکی و سود بازرگانی تجهیزات مخابراتی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مصوبه هیات وزیران آمده است: ۱ ـ حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) اجزاء، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژههای مخابراتی، براساس اعلام نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حسب مورد) مشروط به عدم تولید داخل به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشمول هر یک از ردیفهای تعرفه، ۴ درصد تعیین میگردد.
۲ ـ این تصویبنامه از تاریخ ۹۳.۰۹.۰۱ لازمالاجرا ء است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور این مصوبه را در تاریخ ۹۳.۱۱.۲۵ برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرد.
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