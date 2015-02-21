به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حسین دلشب با اظهار این مطلب افزود: نمونه آزمایشگاهی این دستگاه طراحی و مورد بهره برداری و صحت سنجی علمی قرار گرفته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: پایش محیط زیست، شناسایی و اندازه گیری آلودگی های محیطی مبنای تصمیم گیری در مدیریت زیست محیطی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در روش های معمول و رایج اندازه گیری و نمونه برداری و انجام طیف سنجی از نمونه‌ها به منظور محاسبه غلظت آلاینده‌ها، فرایند نمونه‌برداری از محل خاصی صورت می‌گیرد، نمی‌توان ناحیه وسیعی از اتمسفر را به طور هم زمان و پیوسته مورد بررسی قرار داد.

دلشب خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های اخیر در زمینه ساخت و بهبود سامانه های اپتیکی – لیزری منجر به ظهور شاخه علمی دورسنجی اپتیکی شده و کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، حفاظت از محیط زیست، ریز گردها و نقشه برداری شده است.

دلشب تصریح کرد: از مهمترین ویژگی این سامانه دورسنجی اپتیکی – لیزری، اندازه گیری همزمان و پیوسته چند نوع آلاینده بدون نیاز به نمونه گیری، با دقت و حساسیت بالا در حدود PPM و PPT است. از این رو تأسیس مرکز دورسنجی اپتیکی در استان بوشهر می‌تواند زمینه توسعه این شاخه علمی و بهره مندی از این فناوری در زمینه کاهش و کنترل آلاینده ها در سطح کشور و به ویژه در استان های صنعتی و تحت تاثیر ریزگردها را فراهم آورد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر عنوان کرد: این محصول توسط شرکت دانش بنیان پرتو افزار لیان در استان بوشهر و با همکاری گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس بوشهر و دانشگاه شیراز توسط اساتید دکتر احمد محمدی اسلامی و دکتر حمید نادگران و دانشجو امین صفایی ساخته شده است.

وی بیان کرد: با توجه به حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از شرکت های دانش بنیانی که در راستای توسعه فناوری های محیط زیست فعالیت می کنند، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر برای تجاری سازی سامانه مذکور با پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.