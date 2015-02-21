شهردار پیشین رشت، معاون مالی و اداری باشگاه پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نژادفلاح پس از دعوت از محمد ابراهیم خلیلی به ساختمان باشگاه پرسپولیس و برگزاری جلسه‌ای از انتصاب وی به عنوان معاون مالی و اداری باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس خبر داد.

نژادفلاح در جلسه با پرسنل باشگاه پرسپولیس خبر انتصاب خلیلی به عنوان معاون مالی اداری باشگاه را اعلام کرد و گفت: خوشحالم که در خدمت آقای خلیلی هستیم و ایشان تمامی امورات مربوط به مسائل اداری و مالی و همچنین سازمانی باشگاه را بر عهده خواهد داشت.

قائم مقام پرسپولیس افزود: بنده از سال 1384 سابقه همکاری با باشگاه پرسپولیس را داشته و به بحث‌های کلان باشگاه اشراف دارم اما در جریان مسائل ریز و سازمانی داخل باشگاه نبوده‌ام و این امور را آقای خلیلی با توجه به تجربیات ارزنده‌ای که از آن برخوردار هستند پیگیری می‌کنند تا ما بتوانیم امورات کلان باشگاه و تیم فوتبال را سازماندهی کرده و برای رفع مشکلات اساسی اقدام نمائیم.

محمد ابراهیم خلیلی که سابقه عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در زمان ریاست ناصر نوآموز و عضویت در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 را داشته، به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره باشگاه نساجی مازندران نیز در فوتبال ایران کار کرده و علاوه بر این به عنوان شهرداری در مناطق تهران مشغول به کار بوده است.

طبق گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، خلیلی مولف بیش از 10 عنوان کتاب بوده و برخی کتاب‌های وی از جمله «صفات مربیان»، «ارزش و ورزش» و «دیدگاه ما» در حوزه مدیریت ورزشی بوده است. خلیلی طی ماه‌های گذشته شهردار شهرستان رشت و قائم مقام و مشاور مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران فعالیت داشته است.

به گزارش مهر، خلیلی بعد از 10 ماه از حضورش در شهرداری رشت و به خاطر استیضاح نمایندگان شورای شهر در یک جلسه غیر علنی، مهرماه سالجاری از سمت خود برکنار شده بود.

بازگشت معاون عزل شده در زمان سیاسی

محمد حسین نژاد فلاح در جلسه با پرسنل باشگاه پرسپولیس از ادامه فعالیت عبدالله تفرشی به عنوان معاون برنامه ریزی و اقتصادی باشگاه پرسپولیس خبر داد.

نژاد فلاح در جلسه با پرسنل باشگاه افزود: آقای تفرشی در زمان مدیریت‌های قبلی به عنوان معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی باشگاه پرسپولیس فعالیت می‌کردند و بنده نیز در شهرداری سابقه همکاری با ایشان را داشته‌ام و امیدواریم آقای تفرشی بتواند در وظایف خطیری که دارند موفق و موید باشند.

تفرشی در جلسه با پرسنل باشگاه پرسپولیس ضمن آرزوی موفقیت برای نژاد فلاح تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های اصولی در زمینه‌های امور اقتصادی گام‌های بلندی برای امور اقتصادی و تجاری باشگاه برداریم.

نژاد فلاح در جلسه با پرسنل باشگاه پرسپولیس ضمن معارفه حسین قدوسی به عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، با بیان سوابق و تجربیات رسانه‌ای وی از فعالیت پندار خمارلو به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و فعالیت حسین خبیری به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم پرسپولیس در رقابت‌های داخلی خبر داد و بر ادامه همکاری جمشیدی به عنوان مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد.

نژادفلاح از سابقه همکاری با جمشیدی در مقاطع مختلف و تجربیات وی در امور حقوقی باشگاه به نیکی یاد کرد و به اتفاق وی برای شرکت در جلسه‌ای دیگر ساختمان باشگاه را ترک کرد.