خط تولید صنعتی آنزیم در دانشگاه شریف افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استراتژیک بودن محصول آنزیم و از طرفی محدودیت در وارد کردن دانش فنی این محصول در کشور، محققان دانشگاه صنعتی شریف مصمم شدند تا به راه اندازی خط تولید صنعتی آنزیم در کشور اقدام کنند.

رضا روستا آزاد مجری طرح این طرح، افتتاح خط تولید صنعتی آنزیم در کشور را مهم برشمرد و افزود:ایجاد دانش فنی تولید آنزیم های مختلف و پر مصرف از یک سو و تولید آنزیم های کم مصرف ولی مهم در حوزه های مختلف از جمله؛ حوزه های دارویی ، غذایی، بهداشتی و صنعتی از جمله ماموریت های مهم در افتتاح خط تولید صنعتی آنزیم در کشور است.

مراسم افتتاح خط تولید صنعتی آنزیم در دانشگاه صنعتی شریف با حضور مهمانان مختلفی از نمایندگان دولت و صنعت در روز سه شنبه ۵ اسفند ماه برای اولین باردر کشور برگزار می شود.