افتتاح 1.450 میلیون مسکن مهر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم بهره برداری از 10 هزار واحد مسکن شهرک مهرگان قزوین با بیان اینکه براساس برنامه، اکنون هر هفته به طور متوسط 8 تا 10 هزار واحد مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی می‌رسد و درصدد هستیم با رفع مشکلات تمام واحدهای مسکن مهر، آنها را به متقاضیان واگذار کنیم، گفت: اکنون عملیات اجرایی 280 باب مدرسه، 300 مسجد و 58 کلانتری در مجتمع های مسکونی مهر آغاز شده است، گفت: سال آینده نیز این روند ادامه دارد و تعداد زیادی مسجد، مدرسه و کلانتری راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش کرده ایم که تمام واحدهای مسکن مهر با خدمات روبنایی و زیربنایی به مردم واگذار شود و تا زمانیکه خدمات ضروری هر منطقه فراهم نشده، آنان را به متقاضیان واگذار نکنیم، گفت: علاوه بر واحدهای مسکن مهر، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و تاریخی را آغاز کرده ایم.

وزیر راه وشهرسازی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده هم اکنون نوسازی و بهسازی سالانه 300 هزار واحد را آغاز کرده ایم و با مصوبه شورای پول و اعتبار، از سال آینده شعار بهسازی بافت های فرسوده و تاریخی و مرکزی شهرهای ایران را عملیاتی خواهیم کرد.

آخوندی در خصوص تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی شهرک مهرگان نیز گفت: جمعیت این شهرک به سرعت در حال افزایش است و در آینده نزدیک 120 تا 140 هزار نفر در این شهرک ساکن خواهند شد. با رشد شتابان جمعیت در این مجموعه، باید خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، امنیتی، ورزشی، آب، برق، فاضلاب و سایر خدمات مورد نیاز باید برای ساکنین شهرک فراهم شود.

وی تصریح کرد: با بازدیدی که امروز از نقاط مختلف این مجموعه شهری انجام شد، به مهرآبادی قائم مقام وزارتخانه در امور مسکن مهر تاکید کرده ام تمام مشکلات زیربنایی و روبنایی شهرک مهرگان پس از بررسی تمامی جوانب لازم برطرف شود و پیمانکاران نیز با اهتمام بیشتری مشکلات ساکنان این منطقه را ازجمله تکمیل آسانسورهای مورد نیاز آن را انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث این پروژه ها دولتی نیست، اظهار داشت: نباید انتظار داشته باشیم که دولت این نواقص را برطرف کند، بلکه باید با استفاده از تسهیلات بانکی و منابع بخش خصوصی مشکلات مجتمع های مسکونی برطرف شود.

آخوندی با اعلام اینکه با وجود شهرک های صنعتی در استان قزوین این استان موقعیت استراتژیکی ممتازی دارد و باید از این ظرفیت ها برای ارتقای کیفیت زندگی مردم استفاده شود، بیان کرد: طرح جامع حمل و نقل کشور اجرا می شود. در این طرح به قزوین که در نزدیکی تهران قرار دارد توجه خاصی شده است و باید در چشم انداز توسعه حمل و نقل کشور با برنامه ریزی این استان نیز از آن بهره مند شود.

وی افزود: به منظور اجرای طرح جامع حمل و نقل، دو خطه شدن خط آهن قزوین - تهران، با انجام مناقصه و مشخص شدن پیمان کار آن در دستور کار قرار گرفته و از پیمانکاران آن خواسته ایم که تمام مراکز جمعیتی بین قزوین تا کرج بتوانند به سهولت به شبکه حمل و نقل ریلی در این مسیر دسترسی داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی از احداث یک ایستگاه در محمدیه خبر داد و گفت: با احداث ایستگاه محمدیه علاوه بر اهالی این شهر، مردم شهرک مهرگان نیز می تواند با اتوبوس به شهر محمدیه و از طریق محمدیه به خط آهن قزوین تهران و کرج متصل شوند.

آخوندی تصریح کرد: جمعیت شهری که در آینده نزدیک به بیش از 140هزار نفر می رسد، باید از یک شبکه حمل و نقل پایدار برخوردار شود، لذا با برنامه ریزی های مناسب درصدد هستیم با همکاری استانداری قزوین شبکه حمل و نقل مناسبی را برای شهرک مهرگان طراحی و اجرا کنیم.

وی گفت: با این کار تمام خدمات زیربنایی و روبنایی این شهرک برای مردم آن باید آماده شود به طوری که از 18مدرسه طراحی شده 9 باب به پایان رسیده و 9 واحد دیگر نیز تا سال آینده تکمیل می شود.

آخوندی با اعلام اینکه سال گذشته در این مجموعه 14هزار نفر زندگی می کردند، اما امسال این رقم به بیش از 40 هزار نفر افزایش یافته است و با رشد شتابان آن سال آینده پیش بینی می شود بیش از 80 هزار نفر سکونت یابند، گفت: از شهرداری و شورای اسلامی شهرک مهرگان درخواست می کنم که در احداث بوستان 22هکتاری فضای سبز اهتمام بیشتری نشان دهند و راه و شهرسازی نیز بدون شک از احداث این فضای سبز و سایر خدمات مورد نیاز حمایت خواهد کرد.