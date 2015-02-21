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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۸

به میزبانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)؛

آخرین نشست مسئولان سیاسی نیروهای مسلح در سال ۹۳ برگزار شد

آخرین نشست مسئولان سیاسی نیروهای مسلح در سال ۹۳ برگزار شد

نشست یک روزه با هدف تعامل مسئولان سیاسی نیروهای مسلح در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و به میزبانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نشست مسئولان سیاسی نیروهای مسلح در سال ۹۳ صبح امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین خسروی معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی مقام معظم رهبری، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) و حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری رئیس اداره عقیدتی سیاسی این قرارگاه برگزار شد.

حجت‌الاسلام انصاری در این مراسم، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و خیر مقدم به مسئولان سیاسی نیروهای مسلح گفت: همه متولیان سیاسی فرهنگی، کار بسیار با اهمیت و با ارزشی دارند؛ چرا که در تقابل با یک جنگ نرم تمام عیار قرار دارند و در این بین، عزیزانی که در سنگر سیاسی حضور دارند، کار بسیار حساس‌تری را به انجام می‌رسانند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی اظهار داشت: دشمن فکر می‌کند می‌تواند از روزنه مسائل سیاسی و خدشه‌دار کردن تفکر مردم، به نظام و کشور ما صدمه بزند و ارزش کار ارکان سیاسی نیروهای مسلح نیز در حفظ و صیانت از این نظام فکری و سیاسی بسیار با اهمیت است.

وی تصریح کرد: امروز بزرگترین تفاوت نظام ما با دیگر نظام‌ها، تضاد تاریخی حق و باطل است و بهانه‌های مختلفی که دشمن برای ضربه زدن به نظام ما استفاده می‌کند، به خاطر نوع حاکمیت ما و حکومت خدا بر مردم به وسیله بندگان شایسته اوست و مشکل اصلی آن‌ها بر سر همین اصل مترقی «ولایت فقیه» است.

کد مطلب 2502287

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