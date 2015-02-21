آخرین نشست مسئولان سیاسی نیروهای مسلح در سال ۹۳ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نشست مسئولان سیاسی نیروهای مسلح در سال ۹۳ صبح امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین خسروی معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی مقام معظم رهبری، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) و حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری رئیس اداره عقیدتی سیاسی این قرارگاه برگزار شد.

حجت‌الاسلام انصاری در این مراسم، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و خیر مقدم به مسئولان سیاسی نیروهای مسلح گفت: همه متولیان سیاسی فرهنگی، کار بسیار با اهمیت و با ارزشی دارند؛ چرا که در تقابل با یک جنگ نرم تمام عیار قرار دارند و در این بین، عزیزانی که در سنگر سیاسی حضور دارند، کار بسیار حساس‌تری را به انجام می‌رسانند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی اظهار داشت: دشمن فکر می‌کند می‌تواند از روزنه مسائل سیاسی و خدشه‌دار کردن تفکر مردم، به نظام و کشور ما صدمه بزند و ارزش کار ارکان سیاسی نیروهای مسلح نیز در حفظ و صیانت از این نظام فکری و سیاسی بسیار با اهمیت است.

وی تصریح کرد: امروز بزرگترین تفاوت نظام ما با دیگر نظام‌ها، تضاد تاریخی حق و باطل است و بهانه‌های مختلفی که دشمن برای ضربه زدن به نظام ما استفاده می‌کند، به خاطر نوع حاکمیت ما و حکومت خدا بر مردم به وسیله بندگان شایسته اوست و مشکل اصلی آن‌ها بر سر همین اصل مترقی «ولایت فقیه» است.