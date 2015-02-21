خبرگزاری فارس نوشت: به دنبال انتشار اسناد تازه‌ای از سوی ادوارد اسنودن در مورد هک شدن سیم کارت‌های دهها اپراتور در سراسر جهان، حال مشخص شده که برخی شرکت های مخابراتی ایرانی از جمله اهداف مهم این حملات بوده اند.

فوربس و اینترسپت در این زمینه گزارش می‌دهند، دو سازمان جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا و ستاد ارتباطات دولت انگلیس با هک شدن شرکت هلندی Gematlo بزرگترین و مشهورترین سازنده سیم کارت در دنیا و سرقت کدهای رمزگذاری داده های سیم کارت ها توانسته اند از سال ۲۰۱۰ به بعد مکالمات میلیون ها مشترک موبایل در سراسر جهان را مورد استراق سمع قرار دهند.

این دو سازمان جاسوسی با در دست گرفتن کنترل ایمیل های کارکنان این شرکت هلندی به کلیدهای رمزگذاری مورد استفاده در سیم کارت ها که اختصارا Ki نامیده می شود، دست یافته و تمامی پیام ها، تماس ها و داده های اینترنتی رد وبدل شده را سرقت نموده اند.

فهرست اپراتورهای مخابراتی که بدین شکل هدف قرار گرفته اند بسیار متنوع و وسیع است و در میان آنها چهار اپراتور بزرگ مخابراتی آمریکا شامل AT&T، T-Mobile، Verizon و Sprint، اپراتورهای بزرگ اروپایی مانند وودافون، اورنج، EE و Royal KPN، اپراتورهای آسیایی مانند China Unicom، NTT ژاپن، Chungwa Telecom تایوان و دهها اپراتور دولتی دیگر دیده می شود.

بر اساس گزارش سایت اینترسپت( https://firstlook.org/theintercept/۲۰۱۵/۰۲/۱۹/great-sim-heist/ )متعلق به گلن گرینوالد روزنامه نگاری که اولین بار اسناد ادوارد اسنودن را منتشر کرد، جاسوسان ستاد ارتباطات دولت انگلیس از سال ۲۰۱۰ در قالب یک واحد اختصاصی موسوم به Mobile Handset Exploitation Team (MHET) به دنبال جمع آوری اطلاعات و خرابکاری در کلیه شرکت های مخابراتی هدف و سرقت اطلاعات ارتباطات آنها بوده اند. آنها ایمیل های کارکنان شرکت های بزرگ مخابراتی مانند هواوی و موسسات سخت افزاری سازنده تلفن همراه را هم هک کرده و از آنها جاسوسی کرده اند که از جمله مهم ترین آنها می توان به اریکسون و نوکیا اشاره کرد.

اپراتور تلفن همراه ایرانسل هم هدف عمده این جاسوسی ها بوده است. بر اساس اطلاعات موجود در یکی از اسناد افشا شده که مربوط به یک دوره سه ماهه جاسوسی است، بیشترین میزان سرقت اطلاعات از ایمیل های یاهو و جیمیل کارکنان هواووی صورت گرفته و ایمیل‌های یاهو و جیمیل کارکنان شرکت MTN Irancell دومین هدف جاسوسی جذاب آمریکا و انگلیس محسوب می شود. آژانس امنیت ملی آمریکا هم از یکی از ابزار اختصاصی هک خود موسوم به X-KEYSCORE‌ به همین منظور استفاده کرده است.

جاسوسان آمریکایی و انگلیسی بعد از دسترسی به ایمیل های هدف، آنها را جستجو می کردند تا اطلاعاتی در مورد کلیدهای رمزگذاری سیم کارت ها بیابند. یک بررسی اولیه نشان می دهد که این افراد با تنها جاسوسی از ۶ حساب کاربری ایمیل توانسته‌اند کلیدهای مربوط به ۸۵ هزار سیم کارت را سرقت کنند.

در ژوئن سال ۲۰۱۰ ستاد ارتباطات دولت انگلیس توانسته ۳۰۰ هزار کلید کاربران تلفن همراه را در کشور سومالی سرقت کند. بر اساس سند دیگری مربوط به سال ۲۰۰۹ ، آژانس امنیت ملی آمریکا در هر ثانیه ۲۲ میلیون کلید رمزگذاری داده های همراه را سرقت کرده و پیش بینی شده این رقم در سال های بعد به ۵۰ میلیون مورد در ثانیه افزایش یابد.

باید توجه داشت که یکی از علل موفقیت جاسوسان آمریکایی و انگلیسی بی توجهی شرکت‌های مخابراتی به مسائل امنیتی بوده است، چنانچه اسناد افشا شده توسط ادوارد اسنودن نشان می دهد که بسیاری از شرکت های سازنده سیم کارت، کلیدهای رمزگذاری سیم کارت‌ها را از طریق ایمیل یا اف تی پی برای اپراتورهای همراه ارسال می کردند و از هیچ کلمه عبوری برای حفاظت از آنها استفاده نمی کردند. لذا نهادهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس با هک کردن ایمیل‌ها و سیستم انتقال فایل اف تی پی به سادگی می توانستند این کلیدها را سرقت کرده و به مکالمات کاربران گوش کنند.

بر اساس اسناد افشا شده، یکی از نمونه های آزمایشی این کار در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ رخ داده و ستاد ارتباطات دولت انگلیس با موفقیت از کلیدهای سرقت شده برای استراق سمع مکالمات کاربران اپراتورهای مختلف تلفن همراه در ایران، افغانستان، یمن، صربستان، ایسلند و تاجیکستان بهره گرفته است. اما این جاسوسی در پاکستان احتمالا به علت دقت بیشتر و تمهدیات امنیتی دو اپراتور پاکستانی Mobilink and Telenor ناکام مانده و سرقت اطلاعات از شماره های تعیین شده برای جاسوسی به نتیجه نرسیده است.

گفتنی است با مراجعه به فهرست شرکای تجاری شرکت هلندی Gemalto در وب سایت http://www.gemalto.com/companyinfo/partners/partners-list مشخص می شود سیم کارت های تولیدی آن در ایران نیز مورد استفاده بوده و ظاهرا برای خرید آنها از یک شرکت واسطه موسوم به SHIFRA FZ LLC استفاده می شود.