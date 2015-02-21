با توافق صدا و سیما به زودی پول حق پخش به دست ما می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از پایان جلسه با علی کفاشیان در محل فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: امروز به همراه آقایان عابدینی و عسگری جلسه ای را با رئیس فدراسیون فوتبال داشتیم و مقرر شد از هفته بیستم به بعد لیگ برتر دستمزد داوران را فدراسیون فوتبال تقبل کند تا با این روش دیگر حقوق آنها عقب نیفتد.

وی در ادامه در مورد حق پخش، گفت: به تازگی نشستی بین وزیر ورزش و ریاست صدا و سیما صورت پذیرفته و طبق وعده ای که داده شده است در 10 روز اول اسفندماه بخش عظیمی از طلب 22 میلیارد تومانی صدا و سیما به فدراسیون فوتبال پرداخت می شود.

رئیس سازمان لیگ در مورد اظهارات وزیر ورزش که هفته قبل در کرج گفته بود ناهنجاری هایی در فوتبال وجود دارد، خاطرنشان کرد: وزیر ورزش صحیح گفته است، در لیگ یک و دو مواردی از تخلفات داوری وجود داشته اما تا این لحظه هیچ گزارشی علیه داوری در لیگ برتر به دست ما نرسیده است.

تاج ادامه داد: در مورد تخلفات داوری دو گزارش به دست ما رسیده است و قرار است کمیته داوران این گزارش ها را بررسی کند تا صحت و سقم آن را مطلع شویم.

وی در مورد اعتراض باشگاه گسترش فولاد که به بخشیده شدن حکم کرار معترض شده بودند، گفت: تعلیق محرومیت جاسم کرار روال قانونی خود را طی کرد، بهتر است مسئولان تیم ها در این مورد بهانه گیری بی جهت نکنند. در این مورد جزئیات را آقای حسن زاده در کمیته انضباطی می داند و شما می توانید در این مورد از رئیس کمیته انضباطی جزئیات را بپرسید تا متوجه شوید قانون شکنی صورت نپذیرفته است.

رئیس سازمان لیگ در مورد مشکلات پرسپولیس برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا، گفت: متاسفانه شرایط این تیم به گونه ای شده که حتی پول رزروهتل برای تیم های میهمان را ندارد، از این رو سازمان لیگ به پرسپولیسی ها کمک کرد تا دستکم بتوانند برای تیم قطری هتل بگیرند. امیدوارم که با رسیدن پول حق پخش ما بتوانیم مشکلات باشگاهها را به صورت کامل حل کنیم.

تاج در پایان در مورد تیم امید که درخواست کرده بود هفته بیست و سوم به خاطر اردوی آنها به تعویق بیفتد، گفت: ما هنوز در حال بررسی هستیم تا ببینیم اگر امکانش باشد، به خاطر تیم امید هفته بیست و سوم را به تعویق بیندازیم، اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.